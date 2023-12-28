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近50年來首次 賓州動物收容所 聖誕節前狗狗全被領養

記者張聲肇／綜合報導
賓州亞當斯郡動物收容所內的犬隻，在聖誕節被領養一空。(取材自臉書)
賓州亞當斯郡動物收容所內的犬隻，在聖誕節被領養一空。(取材自臉書)

兩周前，賓州南部亞當斯郡動物收容所內，還滿是待認養的犬隻，在聖誕節前卻被領養一空，這是將近半世紀來的「空前創舉。」

亞當斯郡防止虐待動物學會(Society for the Prevention of Cruelty to Animals, SPCA)22日在臉書上寫道，「說我們備感振奮，還不足以表達我們的興奮，本會員工與志工非常認真照顧交給我們的動物，希望有人前來認養。亞當斯郡防止虐待動物學會47年來第一次全部收容的犬隻被認養盡淨，聖誕節前空無一隻，真是奇蹟！」

收養所全部籠子裡，剩下一隻貓，是上述宣布前，臨時有人送進來，不知誰家走失的寵物。

收容所表示，今年總共收容了598隻動物，其中125隻走失的寵物，已物歸原主。

美國防止虐待動物學會(ASPCA)說，各地動物收容所每年約收容630萬隻，包括310萬隻狗，320萬隻貓。2011年，約260萬隻貓狗遭到安樂死處理，「處死」數字如今降為每年約92萬隻。

安樂死數字降低有兩大原因：流浪貓狗的收養率提高，走失貓狗被主人認回的比率也提高。

亞當斯郡收容所說，本周起將從別的收容中心承接新「住戶」，以減輕其他收容所的壓力。

亞當斯 聖誕節 賓州

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