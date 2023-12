近50年來首次 賓州動物收容所 聖誕節前狗狗全被領養

賓州亞當斯郡動物收容所內的犬隻,在聖誕節被領養一空。(取材自臉書)

兩周前,賓州 南部亞當斯 郡動物收容所內,還滿是待認養的犬隻,在聖誕節 前卻被領養一空,這是將近半世紀來的「空前創舉。」

亞當斯郡防止虐待動物學會(Society for the Prevention of Cruelty to Animals, SPCA)22日在臉書上寫道,「說我們備感振奮,還不足以表達我們的興奮,本會員工與志工非常認真照顧交給我們的動物,希望有人前來認養。亞當斯郡防止虐待動物學會47年來第一次全部收容的犬隻被認養盡淨,聖誕節前空無一隻,真是奇蹟!」

收養所全部籠子裡,剩下一隻貓,是上述宣布前,臨時有人送進來,不知誰家走失的寵物。

收容所表示,今年總共收容了598隻動物,其中125隻走失的寵物,已物歸原主。

美國防止虐待動物學會(ASPCA)說,各地動物收容所每年約收容630萬隻,包括310萬隻狗,320萬隻貓。2011年,約260萬隻貓狗遭到安樂死處理,「處死」數字如今降為每年約92萬隻。

安樂死數字降低有兩大原因:流浪貓狗的收養率提高,走失貓狗被主人認回的比率也提高。

亞當斯郡收容所說,本周起將從別的收容中心承接新「住戶」,以減輕其他收容所的壓力。