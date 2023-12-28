拜登選情告急？決戰州賓州3萬選民從民主黨跳槽共和黨

賓州選民登記統計數據顯示，愈來愈多選民的政黨歸屬從民主黨跳槽共和黨。圖為匹茲堡所在地的阿雷根尼郡一處選務中心處理選票。(美聯社)

擁有20張選民人票的賓州 被視為2024年大選重要決戰州，新聞周刊(Newsweek)26日報導，最新公布的選民登記資料透露拜登 總統選情警訊：愈來愈多選民的政黨歸屬從民主黨 跳槽共和黨。

根據賓州州務卿辦公室選民登記統計數據，截至12月18日為止，今年當中有3萬5589名選民原本登記為民主黨員但改為共和黨員，同期之內從共和黨員改為民主黨員的選民則有1萬5622人。另一方面，原本登記為民主黨員或共和黨員，但現在改為無黨籍的選民則各有2萬908人、1萬8927人。

2020年總統大選時，拜登在賓州以大約8萬票的差距贏過川普。

賓州智庫「聯邦基金會」(Commonwealth Foundation)公共事務部資深副總監泰爾福特(Erik Telford)指出，賓州選民登記資料及最新民調呈現的趨勢，都應該讓拜登及民主黨賓州主管及全國主管察覺到警訊。他說，選民最重視的還是民生議題，絕大多數選民都覺得國家正走在錯誤的方向。

「聯邦基金會」日前完成的最新民調顯示，整個2023年之間，賓州選民對拜登的不滿意度都超過滿意度10%以上，如今不滿意度更飆升到61%。調查顯示，約有三分之一登記選民說2024年將投票給拜登，但有46%選民則說拒絕投給拜登，不願意在大選時投給拜登的民主黨員則有15%。

賓州在總統大選向來扮演舉足輕重角色，歷屆總統選舉當中只有1932年、1988年兩次個案，候選人是在賓州落敗的情況下仍然入主白宮。從1948年以來，所有民主黨籍總統的勝選之路，一定包含在賓州勝出。

2016年，川普在賓州取得勝利，打破24年來總統大選時共和黨始終落敗的慣例。2020年競選期間，拜登造訪賓州的次數超過前往其他州，後來贏回了2016年裡被川普贏走的幾個郡縣。