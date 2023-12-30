主恩堂紀念耶穌誕生聖誕晚會

主恩堂台語堂獻唱

新澤西 主恩堂為紀念耶穌誕生特別於12月23日舉辦聯合聖誕晚會，中英文三堂老少三百多人齊聚一堂，共慶聖誕佳節。

當晚節目豐富，首先由青少年序樂演奏「聖善夜」開場，把會眾帶進夜群星閃爍的聖善夜，光明在伯利恒，救主今夜降生！接著手鈴詩班優美悅耳的鈴聲奏出「夜半歌聲」和「平安夜」，大家彷彿在充滿安詳的平安夜，享受萬暗中，光華射…。

頌讚組帶會眾唱「天使 初報佳音」，歡欣！今日天國君王降生！台語堂詩班獻唱「仰望銀色天空」，齊來虔誠同崇拜！和聲美妙動人。

接著十幾位父母帶著小孩全家上臺合唱「耶穌生日快樂」歌，天真可愛童稚的歌聲特別動人，小朋友都得到一份聖誕禮物，皆大歡喜！

全體會眾合唱「新生王歌」，聽啊！天使高聲唱，榮耀歸與新生王！全場打成一片。

幾位青少年演出短劇「釋放我得自由」，描述五位青少年受撒但的誘惑吸毒，使他們的人生陷入痛苦和潦倒，幸而主耶穌拯救了他們，改變了他們的生命，使他們成為新造的人，脫離了罪的捆綁，得到釋放。

張忠和牧師分享資訊「耶穌帶給我們盼望」，他指出我們慶祝耶穌的誕生是因為祂降世為人拯救了世人，祂的寶血洗淨了人的罪，使人有了新生命，活著有盼望。其實人不斷追求世界上的事物都是捕風捉影，終會落空。神要賜給我們救贖的平安和內在的平安及永恆的盼望。感謝神的恩典，使我們生活有目標，不再憂慮和害怕，他希望每個人都能得著這上好的福份。

隨後全體會眾合唱「普世歡騰」，在這節日普天歡慶，因為救主降臨！萬眾同心迎接祂的誕生，宇宙萬物都要讚美歌唱！全場一片歡欣！

最後四十人的中英台聯合大詩班獻唱韓德爾彌賽亞神曲「哈利 路亞」，歌聲宏亮！我們讃美救主，因為祂是萬王之王，萬主之主！晚會在魏清松長老祝禱後結束。