第六屆 印象•福州 大賽頒獎典禮在福州舉行 美國華夏南部中校於翹楚獲優秀獎

來自美國華夏南部中校的於翹楚獲第六屆“印象•福州”大賽演講優秀獎。（記者劉偉/攝影）

12月21日下午，“福佑五洲福滿榕城”——第六屆“印象•福州”大賽頒獎典禮暨歷屆“印象•福州”大賽優秀作品展活動在福州海峽國際會展中心舉辦，大賽獲獎華裔 青少年代表、優秀指導老師代表、優秀組織單位代表，以及來自全球五大洲的海外僑領代表150多人參加活動。其中來自美國華夏南部中校的於翹楚獲得13歲-18歲徵文組優秀獎，指導教師為廖山漫，其所在的高中獲大賽優秀組織單位稱號。

福州市委宣傳部部長陸菁表示，福州有著“僑”這一寶貴優勢與資源。參賽者們用手中的筆和鏡頭表達對家鄉的嚮往和喜愛，架起了海內外傳播“有福之州”的文化橋樑。“印象•福州”大賽自2015年起已舉辦六屆，吸引了來自全球50多個國家和地區的逾萬名海外華裔青少年參與。

本次活動由福州市人民政府主辦，福州市人民政府僑務辦公室、福州市教育局 、福州晚報承辦，福建東南網海外傳媒有限公司執行。活動現場特別設立歷屆“印象•福州”大賽優秀作品展，並進行第六屆“印象•福州”大賽各類作品等級獎、優秀指導老師獎、優秀組織獎等頒獎。來自五大洲的歷屆大賽獲獎學生通過視頻短片對大賽表達了祝願與期待，願家鄉榕城發展更加美好。

本屆大賽共計吸引來自全球40個國家和中國香港 、澳門 、臺灣地區2133件作品參賽，其中書法 作品384件，繪畫作品811件，徵文作品361件，攝影作品376件，華語演講作品201件。