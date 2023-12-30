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新州愛樂合唱團舉辦2023年中外經典合唱作品音樂會

記者劉偉/新澤西訊
新州愛樂合唱團在普林斯頓西斯敏斯特合唱表演廳隆重舉辦“2023年中外經典合唱作品音樂會”。（圖片由主辦方提供）
新州愛樂合唱團在普林斯頓西斯敏斯特合唱表演廳隆重舉辦“2023年中外經典合唱作品音樂會”。（圖片由主辦方提供）

12月10日晚，新州愛樂合唱團在普林斯頓西斯敏斯特合唱表演廳隆重舉辦“2023年中外經典合唱作品音樂會”。63位演員在曾雅蘭老師指揮的指揮棒下，高音、中音、低音錯落有致，和諧共鳴，既氣勢恢弘，又整齊如一，取得了完美的合唱效果。

音樂會前半場演唱了十首中外名曲，包括熱情洋溢的“青春舞曲”，校園歌曲“同桌的你”，以及“向雲端”，“感恩的心”等。重頭戲是後半場的4首經典西洋合唱名曲：莫紮特安魂曲中的“眼淚”，威爾第歌劇“那布科”中的“希伯來奴隸合唱曲”以及德國作曲家奧爾夫的合唱清唱劇“布蘭詩歌”中的樂章“命運女神”等。低音時吟唱，“下弦切切如私語”，如隔音傳秘，直達觀眾的心扉；高音時又如“雲瓶乍破水漿迸，鐵騎突出刀槍鳴”。 當合唱到達高潮時，更是石破天驚，聲震寰宇，讓人熱血沸騰。

當天除了近千名觀眾，還來了不少新州音樂界的名人和大咖，包括普林斯頓大學路易士藝術中心音樂總監、世界知名的鋼琴家的溫斯•迪•牧納（Vince Di Mura）巴露華交響樂團指揮林巧慈、畢業於上海音樂學院的音樂家呂彬、中央音樂學院畢業的小提琴家吳莉珊女士以及小提琴家平德政等，鋼琴伴奏則是知名鋼琴演奏家張冰冰博士。

新州愛樂合唱團團長胡薇薇畢業於南京藝術學院，也是知名女高音歌唱家、原前線歌舞團獨唱演員。2018年創立“新州愛樂合唱團”，從最初的十幾個人，發展到現在的140多團員。既有醫生、科學家，IT人士、華爾街精英，也有退休、半退休人士，大家都有一個共同愛好-唱歌。在她嚴格的訓練和要求下，大家的演唱技能和合唱水準都有了明顯的改進和提高，從而成就了12月10日晚演唱會的成功，獲得了專業和業餘聽眾的一致好評。

新州 退休 雲端 華爾街 歌劇

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