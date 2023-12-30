我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台總統辯論會／侯友宜提綠十大「失」政 批賴主張台獨

轟動全美的「弒母謀殺案」女兒被關8年獲釋 第1件事想見泰勒絲

資深房產經紀師王芳—買房攻略

新澤西訊

貸款利率下調，房地產市場新年新生機

隨著抵押貸款利率下降，為購房者提供了更具吸引力的融資選項, 激發了更多購房興趣， 促使市場交易活動增加. 11 月份新掛牌房屋數量和待售房屋銷量均攀升至大約一年來的最高水準。房價也大幅上漲，創下 2022 年底以來的最大同比漲幅。雖然利率沒有回到 5%，但最近幾周有所下降激勵了買家。由於利率的下調，購房者每月付款比三周前鎖定的利率少了200 美元。30年期固定抵押貸款平均利率在10月底觸及23年高點7.79%後，11月份每週都在下降。11 月底的增長率為 7.22%，目前為6.95%，但仍高於一年前的 6.3%。

買家和賣家不斷學習如何應對不確定性。儘管近幾個月抵押貸款利率上升抑制了需求，但價格仍在持續上漲，部分原因是買家爭奪數量有限的房屋。儘管近幾個月來掛牌房屋數量有所增加，但按照歷史標準,庫存仍然較低。

新州千萬房產經紀王芳作為新州資深房地產投資顧問，是新州地產協會2018-2022卓越銷售獎得主。具有10年以上從事房地產優質學區房買賣和租賃，商業樓宇投資，物業管理等經驗。主要做新州北部和中部。歡迎隨時諮詢，多一份建議，多一份保障。手機：551-580-4856 微信：wschreck1

Norwood 市中心1848 SQFT寬敞的獨立別墅。3寬敞的臥室、1.5浴室...
Norwood 市中心1848 SQFT寬敞的獨立別墅。3寬敞的臥室、1.5浴室。開放式客廳和餐廳、家庭活動室、洗衣房、兩車位車庫。 一流的學校，直達紐約巴士。

利率 貸款 新州 房地產 投資

上一則

詐領死者社安金25年逾百萬 新州婦被控罪

下一則

從窗簾開始打造美好生活環境JONG & UP提供最新款式 保證比美國公司便宜 幫忙甩掉積灰塵煩惱

熱門新聞

拉克羅斯威大校長高喬(左圖，右圖右)因與妻子威爾遜(右圖左)拍攝成人影片，遭校董會解雇。(拉克羅斯威大)

威大校長拍色情片遭解雇 反控校方侵害言論自由

2023-12-28 16:21
熟悉車子的人士說，只需要幾秒鐘時間，就可以竄改車子儀表版上的里程數。(pexels)

18萬哩變6萬哩 竄改二手車里程數騙局再現

2023-12-23 01:05
佛州今年春季通過法令，限制公立大學從七個國家那裡「接受個人或學校的資助，或參與合作或協議」。此規範已在佛州大學內引發困惑及爭議。(學校臉書)

禁中國留學生？新規引佛州大學內爭議

2023-12-22 12:24
新州艾薩克士郡居民珍妮絲·米勒，被控長期詐領已故親人的社安福利，金額累計超過100萬元。(美聯社)

詐領死者社安金25年逾百萬 新州婦被控罪

2023-12-29 16:45
奧克拉荷馬小鎮比克斯比居民鄧克爾伯格今年聖誕節前自掏腰包，主動為整條街的鄰居房子安裝聖誕燈飾。(取自鄧克爾伯格Instagram)

1戶亮不如1條街亮 奧州小鎮男自費為全社區裝聖誕彩燈

2023-12-24 21:25
賓州亞當斯郡動物收容所內的犬隻，在聖誕節被領養一空。(取材自臉書)

近50年來首次 賓州動物收容所 聖誕節前狗狗全被領養

2023-12-28 17:48

超人氣

更多 >
好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣

好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣
南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命
好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜
權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳
全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠

全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠