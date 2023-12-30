資深房產經紀師王芳—買房攻略

貸款利率 下調，房地產 市場新年新生機

隨著抵押貸款利率下降，為購房者提供了更具吸引力的融資選項, 激發了更多購房興趣， 促使市場交易活動增加. 11 月份新掛牌房屋數量和待售房屋銷量均攀升至大約一年來的最高水準。房價也大幅上漲，創下 2022 年底以來的最大同比漲幅。雖然利率沒有回到 5%，但最近幾周有所下降激勵了買家。由於利率的下調，購房者每月付款比三周前鎖定的利率少了200 美元。30年期固定抵押貸款平均利率在10月底觸及23年高點7.79%後，11月份每週都在下降。11 月底的增長率為 7.22%，目前為6.95%，但仍高於一年前的 6.3%。

買家和賣家不斷學習如何應對不確定性。儘管近幾個月抵押貸款利率上升抑制了需求，但價格仍在持續上漲，部分原因是買家爭奪數量有限的房屋。儘管近幾個月來掛牌房屋數量有所增加，但按照歷史標準,庫存仍然較低。

新州 千萬房產經紀王芳作為新州資深房地產投資 顧問，是新州地產協會2018-2022卓越銷售獎得主。具有10年以上從事房地產優質學區房買賣和租賃，商業樓宇投資，物業管理等經驗。主要做新州北部和中部。歡迎隨時諮詢，多一份建議，多一份保障。手機：551-580-4856 微信：wschreck1