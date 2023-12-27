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李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

新州學習駕照 將要求成人陪駕50小時

編譯潘勛／綜合報導
新澤西州即將立法通過要求學生駕駛至少要有50小時道路駕駛練習，並且要有成年人同車陪練。(美聯社)
新澤西州即將立法通過要求學生駕駛至少要有50小時道路駕駛練習，並且要有成年人同車陪練。(美聯社)

新澤西州要求學生駕駛至少要有50小時的道路練習，同時要有成年人在車上，今年即將立法成功，近幾年立法也曾接近相同程度，但都功敗垂成；不少道安官員批評新州未能立法要求駕駛新手接受訓練，而減少車禍事故、挽救人命。

NJ.com報導，法案要求持學習駕照、年紀21歲以下的學生駕駛，要在父母之一或其他成人陪同下，至少練習50小時，包括10小時的夜間駕駛；陪同人要填寫文件，記錄開車練習。

有47個州都有類似立法，只有三個州沒立法強制駕駛練習，新澤西是其中之一，另兩州為阿肯色及密西西比。

新州參議會日前一致通過本案，送交州眾議會。而本法案的眾議會版也在「社區發展事務委員會」(Community Development and Affairs)過關，可交全會投票表決，法案終於要成為法律，送交州長簽字批准。

1月時有好些位青少年在眾議會作證，支持本法案。許多道安組織均推薦駕訓要求。

諾伯表示，「道路安全保險研究所」 估計，假如新州早通過規定，強制練習50小時，撞車理賠可減少13%，車禍死亡人數可減3%。

「公路及汽車安全促進會」(Advocates for Highway and Auto Safety)最近提出的2024年度報告，論及各州道安法律，把新澤西評等列在中等；報告指出，新澤西沒規定要做駕駛練習。

奧克蘭市「印第山丘區高中」(Indian Hills Regional High School)駕駛人育成教師吉兒‧費克曼(Jill Fackleman)表示，與成年駕駛一起練習開車，可以獲得重要的一手經驗，她表示，青少年取得駕照前，先由成年駕駛人陪同練習，開車頭兩年較不會出車禍。

新澤西州 新州 駕照

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