新州海岸頻見廢棄船隻 成棘手問題

新澤西海岸頻出現廢棄船隻，如何處理成為棘手問題。(Sea Tow Central facebook)

一艘單桅帆船先是被人發現斜躺在新澤西州 海洋門鎮(Ocean Gate)附近的淺灘上，顯然遭到遺棄；數日後，這艘船被洋流沖到南方大約45哩外的蠔溪(Oyster Creek)出海口附近。

近期新澤西海岸一再出現類似狀況，被遺棄的船隻擱淺沿岸水域，無人聞問，時間可能長達數周，這種情況已經氾濫成棘手問題。

海岸拖救業者Sea Tow Central總經理波恩(Walt Bohn)知道如何處理這種問題。先是打報告、公開尋找船隻所有人、然後草擬一份移除廢棄船隻的計畫，但通常找不到人埋單。波恩表示，接下來除非這艘船危害航行，否則會繼續停留在水道上，直到有經費將其拖走。

新州 的海洋權益人士、業者、議員認為這是海岸地區的長期問題。但與佛州 或南卡羅來納等州不同，新州並未追蹤被棄船隻的位置。

至於船隻為何被遺棄？有時是因為船主已無力維護或營運，有時則是風暴導致船隻毀壞，船長可能在海上遇到機械問題，或者是發生事故。

儘管州警、美國海岸防衛隊、新州環保廳會在可能造成安全或環境問題時監測廢棄船隻，但要清除廢棄船相當困難。

首先是成本問題，根據船隻位置以及閒置時間，移除費用可能累積，而這些花費最後需由納稅人支付，但地方市鎮預算有時無法承擔這筆費用，即使找到船主也無法保證能迅速移除船隻。

波恩表示，打撈費用是船身長度而定，「可能為每呎250元或更多，但這還只是回收工作，下一個問題是如何處理回收船隻，而這就是問題所在，不幸的是，這些費用往往由市鎮、州或郡政府承擔。」他還指出，棄船的問題自新冠肺炎疫情發生後更加嚴重，因為有許多的船主陷入經濟困難。