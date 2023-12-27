新州罕病生校巴內猝死 家長告校車疏失

新澤西州一名患有罕見蕾特氏症的16歲少年，去年上學途中在校車巴士上失去知覺，緊急送醫，三天後仍告不治，他的父母現控告經營校巴的巴士公司疏忽照顧。(路透)

新澤西州 一名患有罕見蕾特氏症(Rett syndrome)的16歲少年，上學途中在校車巴士上失去知覺，緊急送醫，三天後仍告不治，他的父母現控告經營校巴的巴士公司疏忽照顧。

2022年12月1日上午，住在加洛韋鎮(Galloway Township)的16歲少年戈夫(Landon Goff)如常搭乘校巴到五月岬郡(Cape May County)特殊學校上課，但在44分鐘的車程裡，他失去知覺，當時校巴上除司機外，還有一名助手及三名學生。

戈夫的父母本月初向大西洋郡(Atlantic County)法院控告營運校巴的謝博德巴士公司 (Sheppard Bus Services)，指車上人員疏忽照顧其子導致死亡。訴訟指在44分鐘的車程裡，司機和助手都沒有嘗試幫助已失去知覺的戈夫，直至抵達學校時，校方員工才開始心肺復甦術。

其後戈夫由救護車送往當地醫院，再直升機空運到德拉瓦州 杜邦兒童醫院(Dupont Children's Hospital)搶救，三天後因腦損傷及氣道阻塞，給自己的唾液窒息死亡。

戈夫的母親說，其子患有蕾特氏症，需要特殊照顧，這是一種罕見的複雜性神經系統疾病，病童會有快速退化及發展遲緩的現象。

謝博德巴士公司在新州 5個郡營運500多輛公車及校巴，訴訟指巴士公司疏忽，認為司機和助手應該接受更好的培訓，以處理殘疾兒童的醫療緊急情況。

戈夫的父母在一份聲明說，戈夫是一個真正特別的男孩，熱愛生活，在各方面都取得了巨大進步；又說像戈夫這樣的特殊兒童，他們所有父母都應該知道他們的孩子不是二等公民，努力保護他們免受危險，包括在校車上。