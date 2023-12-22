購物被跟蹤 賓州女被竊3300元3C產品
賓州伯克斯郡(Berks County)蒂爾登鎮(Tilden Township)警方指出，一名女子在理海谷購物中心(Lehigh Valley Mall)的蘋果專賣店購物後，遭竊賊盯上，並趁她去連鎖零售商店沃爾瑪(Walmart)時，從車內偷走價值3300元商品。
蒂爾登鎮警方14日下午3時接獲報案，來到位於鎮上1800 Tilden Ridge Drive的沃爾瑪停車場；根據警方，女性受害者報案說自己汽車遭闖入，總計3300元的蘋果產品被盜
警方指出，受害人報案，說自己稍早曾在白廳(Whitehall)理海谷購物中心Lifestyle Center的蘋果專賣店購物。
根據調查人員取得的監視畫面，一輛白色日產Rogue在停車場不斷跟著受害者，等到受害者停好車後才停車；警方稱，受害者進入沃爾瑪後，一名身穿深色衣服的男子，從日產汽車後排副駕駛側下車，靠近受害者的車輛。
警方表示，穿著深色衣物的嫌犯在往受害人的車內看了一眼後返回日產車上，這輛白色日產汽車隨後停靠在受害者車輛旁邊，另一名身穿白色衣服男子，從副駕駛座下來後，打破車窗，盜走受害者購買的蘋果產品。
隨後調查確定，嫌犯在受害人於理海谷購物中心購物後就開始跟蹤她，並在她抵達伯克斯郡沃爾瑪後盯上她的車輛。
警方說，嫌犯使用的白色日產車牌被自行車架給擋住，但這輛汽車的駕駛座方的後側面板和保險桿區域似乎也有損壞和黑色磨損。
警方呼籲民眾若有相關訊息，或知道嫌犯身分，請致電警局、發送電郵至[email protected]；或撥打877-373-9913至伯克斯郡犯罪警報(Crime Alert Berks)匿名檢舉。
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