購物被跟蹤 賓州女被竊3300元3C產品

賓州伯克斯郡蒂爾登鎮的沃爾瑪商店，日前發生一名女子放在車內價值3300元的蘋果電子產品遭竊。圖中右側的日產Rogue車，為嫌犯使用的車子。(警方提供)

賓州伯克斯郡(Berks County)蒂爾登鎮(Tilden Township)警方指出，一名女子在理海谷購物中心(Lehigh Valley Mall)的蘋果專賣店購物後，遭竊賊盯上，並趁她去連鎖零售商 店沃爾瑪 (Walmart)時，從車內偷走價值3300元商品。

蒂爾登鎮警方14日下午3時接獲報案，來到位於鎮上1800 Tilden Ridge Drive的沃爾瑪停車場；根據警方，女性受害者報案說自己汽車遭闖入，總計3300元的蘋果產品被盜

警方指出，受害人報案，說自己稍早曾在白廳(Whitehall)理海谷購物中心Lifestyle Center的蘋果專賣店購物。

根據調查人員取得的監視畫面，一輛白色日產Rogue在停車場不斷跟著受害者，等到受害者停好車後才停車；警方稱，受害者進入沃爾瑪後，一名身穿深色衣服的男子，從日產汽車後排副駕駛側下車，靠近受害者的車輛。

警方表示，穿著深色衣物的嫌犯在往受害人的車內看了一眼後返回日產車上，這輛白色日產汽車隨後停靠在受害者車輛旁邊，另一名身穿白色衣服男子，從副駕駛座下來後，打破車窗，盜走受害者購買的蘋果產品。

隨後調查確定，嫌犯在受害人於理海谷購物中心購物後就開始跟蹤她，並在她抵達伯克斯郡沃爾瑪後盯上她的車輛。

警方說，嫌犯使用的白色日產車牌被自行車架給擋住，但這輛汽車的駕駛座方的後側面板和保險 桿區域似乎也有損壞和黑色磨損。