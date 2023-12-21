我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加大雨 氣象局發布灣區多縣市「洪水留意」宣告

中國再出招 宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

疫後消費改變 新州多家餐廳停業

編譯莊瑞萌／綜合報導
澤西市知名餐廳Iron Monkey將在12月31日結束營業。(取材自谷歌地圖)
澤西市知名餐廳Iron Monkey將在12月31日結束營業。(取材自谷歌地圖)

隨著新冠疫情改變消費者工作與用餐習慣，再加上通貨膨脹陰影揮之不去，造成新澤西州餐飲業經營條件更加困難，其中澤西市(Jersey City)多家知名餐廳紛紛表示，將就此謝幕不再營業。

2015年開始在澤西市經營的Just Beclaws餐廳，2020年遭遇新冠疫情迎面而來，不久後上門顧客減少，雪上加霜的是經營成本也逐年提高，因此預計10年租約到2024年到期後，餐廳將就此歇業。其他同樣宣布歇業的知名餐廳還包括Iron Monkey與Corgi Spirits等，消息公布後讓死忠顧客扼腕，不過，業內人士卻早有預期。

餐飲業一直是極具挑戰的創業之一，新冠改變原本社會運作模式三年後，業者與業內人士一致認為，目前餐飲業經營條件依舊風雨飄搖，從原本充滿許多激情的經營者，到目前只剩下仍要繼續撐過這場風暴的人。

Iron Monkey將在12月31日結束營業。老闆麥金泰爾(Stephen McIntyre)就說，「沒有人還有銀彈可以支撐了。我每天都問自己，這麼做，何苦來哉呢？」

餐廳業者更指出，消費者習慣出現變化是疫情後的後遺症之一，包括民眾外出用餐變少了，原因可能包括經濟不景氣、在隔離期間形成的宅在家與省錢習慣。

「澤西市餐廳業主聯盟」代表魯丁(Melanie Rudin)指出，現在即使較年輕的民眾外出用餐，通常會受社群媒體行銷影響而選擇新的餐廳，而非忠於自己常光顧的餐廳。她說，「花錢吸引人來的餐廳，不一定會煮好吃的東西，但確實很會花錢行銷。」

多家餐館的老闆安斯帕克(Tory Aunspach)則表示，餐飲業將會繼續存在，但可能滿是考驗。

2017年營業的Corgi Spirits餐廳稍早透過公告表示，由於租約到期將在今年12月30日正式關門，未來將以不同形式跟民眾見面；Just Beclaws則將在聖誕夜前一天歇業，老闆之一的川恩(Aivy Tran)說，「過去的八年已成為我們人生的一部分，很難過必須就此放手，但這段期間我也認識了許多人。」

麥金泰爾認為，雖然新冠或許讓自己手上餐廳生意提早落幕，但對他來說，27年早就夠了。他說，「我也累了。」

疫情 新澤西州 社群媒體

上一則

大華府希望中文學校30周年 晚會與慶典圓滿落幕

下一則

華府商家搶劫頻發 官民籲加強懲

延伸閱讀

新州護士工會批准為期3年新約 罷工落幕 返崗日期未定

新州護士工會批准為期3年新約 罷工落幕 返崗日期未定
大鬧新州紐瓦克賓州車站害誤點公牛 送往動物保護園

大鬧新州紐瓦克賓州車站害誤點公牛 送往動物保護園
新州22層地標旅館關閉 將改建2座大倉庫

新州22層地標旅館關閉 將改建2座大倉庫
月省30元 新州平價網路僅1/3申請

月省30元 新州平價網路僅1/3申請

熱門新聞

呼吸道病毒病例增加，出現咳嗽症狀的人數也明顯上升。(pexels)

咳不停要吃什麼藥 芝加哥肺科醫生這樣說

2023-12-15 17:17
公牛緩緩跑入車站。(取自X)

列車時刻到點 進站的卻是…一頭牛？

2023-12-14 12:39
布萊頓公園區的已完工的帳篷，目前已經全部拆除。(居民提供)

全拆了 尋求庇護移民數大減 芝市停止所有帳篷營計畫

2023-12-13 11:01
儘管今年亞特蘭大不會舉行Peach Drop倒數活動，該城依舊被WalletHub選為全美最適合迎接新年的城市第五名。(Atlanta Peach Drop網站)

慶新年最佳去處 亞城排第5、平價美食第1

2023-12-19 01:14
新澤西州的麥當勞餐廳最近三個月接連因顧客用餐被熱飲燙傷而遭告訴。(美聯社)

熱茶燙傷新州老婦 麥當勞挨告

2023-12-13 13:22
涉案男子擊碎玻璃店門，闖入店內搗毀店內設備。(取材自Instagram)

鹽湖城美甲店遭砸、噴漆「仇中」髒話 越裔店主驚嚇…無言以對

2023-12-13 22:04

超人氣

更多 >
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光
5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷
習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一
5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤
不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元

不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元