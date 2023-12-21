疫後消費改變 新州多家餐廳停業

澤西市知名餐廳Iron Monkey將在12月31日結束營業。(取材自谷歌地圖)

隨著新冠疫情 改變消費者工作與用餐習慣，再加上通貨膨脹陰影揮之不去，造成新澤西州 餐飲業經營條件更加困難，其中澤西市(Jersey City)多家知名餐廳紛紛表示，將就此謝幕不再營業。

2015年開始在澤西市經營的Just Beclaws餐廳，2020年遭遇新冠疫情迎面而來，不久後上門顧客減少，雪上加霜的是經營成本也逐年提高，因此預計10年租約到2024年到期後，餐廳將就此歇業。其他同樣宣布歇業的知名餐廳還包括Iron Monkey與Corgi Spirits等，消息公布後讓死忠顧客扼腕，不過，業內人士卻早有預期。

餐飲業一直是極具挑戰的創業之一，新冠改變原本社會運作模式三年後，業者與業內人士一致認為，目前餐飲業經營條件依舊風雨飄搖，從原本充滿許多激情的經營者，到目前只剩下仍要繼續撐過這場風暴的人。

Iron Monkey將在12月31日結束營業。老闆麥金泰爾(Stephen McIntyre)就說，「沒有人還有銀彈可以支撐了。我每天都問自己，這麼做，何苦來哉呢？」

餐廳業者更指出，消費者習慣出現變化是疫情後的後遺症之一，包括民眾外出用餐變少了，原因可能包括經濟不景氣、在隔離期間形成的宅在家與省錢習慣。

「澤西市餐廳業主聯盟」代表魯丁(Melanie Rudin)指出，現在即使較年輕的民眾外出用餐，通常會受社群媒體 行銷影響而選擇新的餐廳，而非忠於自己常光顧的餐廳。她說，「花錢吸引人來的餐廳，不一定會煮好吃的東西，但確實很會花錢行銷。」

多家餐館的老闆安斯帕克(Tory Aunspach)則表示，餐飲業將會繼續存在，但可能滿是考驗。

2017年營業的Corgi Spirits餐廳稍早透過公告表示，由於租約到期將在今年12月30日正式關門，未來將以不同形式跟民眾見面；Just Beclaws則將在聖誕夜前一天歇業，老闆之一的川恩(Aivy Tran)說，「過去的八年已成為我們人生的一部分，很難過必須就此放手，但這段期間我也認識了許多人。」

麥金泰爾認為，雖然新冠或許讓自己手上餐廳生意提早落幕，但對他來說，27年早就夠了。他說，「我也累了。」