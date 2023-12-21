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費城貧富差距大 最富最窮社區家庭中位收入差10萬

編譯俞仲慈／綜合報導
費城家庭收入中位數比十年前提高21%，達5萬7500元，但貧富差距正不斷擴大。圖為費城一處富裕社區的招租廣告。(美聯社)
費城家庭收入中位數比十年前提高21%，達5萬7500元，但貧富差距正不斷擴大。圖為費城一處富裕社區的招租廣告。(美聯社)

根據聯邦人口普查局(U.S. Census Bureau)最新數據，費城最富裕社區和最貧窮社區的家庭年收入差距10萬元，而且費城貧者愈貧、富者愈富的現象仍持續發酵。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，2018年至2022年的統計結果顯示，魚鎮(Fishtown)和北利伯堤斯(Northern Liberties)是費城最富裕社區，家庭收入中位數為13萬3300元。

反觀最貧窮社區，包括曼圖亞鎮(Mantua)、北費城東(North Philadelphia East)、東日耳曼鎮(East Germantown)、西阿雷根尼(Allegheny West)和費爾希(Fairhill)家庭年收入中位數僅3萬400元。

儘管最新數據顯示，費城家庭收入中位數比十年前提高21%，達5萬7500元，但是貧富差距正不斷擴大。

以費爾希這處波多黎各社區為例，當地居民以西語裔為主，因為家境貧困，許多孩子流連街頭、染上毒癮，無法正常上學念書，遑論畢業後找到一份工作餬口。

36歲的卡巴(Tito Caba)為了幫助社區年輕人，創辦非營利組織Historic FairHill，以推廣園藝和環境教育為宗旨，他無奈表示：「這就是現實環境，對於只知道河水的人來說，去大海游泳相當困難。」

另外非裔人口為主的東日耳曼鎮家庭年收入過去十年大幅減少25%，社區聯盟Germantown Community Alliance主席瓊斯(Patrick Jones)直言：「就業機會和經濟投資並未增加，無法促進東日耳曼鎮的發展，居民變得更窮，其來有自。」

費城貧困率從2021年到2022年下降一個百分點，仍是全美最貧困的大城市，逾五分之一居民生活在貧窮線，家庭年收入低於2萬6500元。

另一方面，富裕社區更加富裕，和十年前相比，魚鎮和北利伯堤斯家庭收入中位數暴增64%；斯庫基爾(Schuylkill)和西南中心城(Southwest Center City)家庭收入中位數也增加51%；還有布里茲點(Point Breeze)家庭收入中位數在過去十年來也大幅增加110%。

人口普查局數據顯示，費城最富裕社區和最貧窮社區的家庭年收入差距10萬元。圖為費城...
人口普查局數據顯示，費城最富裕社區和最貧窮社區的家庭年收入差距10萬元。圖為費城市區摩天大樓天際線。(路透)

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