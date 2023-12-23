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主恩堂波溫老人公寓聖誕晚會

新澤西訊

位於帕西派尼的新澤西主恩堂於12月14日在波溫老人公寓舉辦聖誕慶祝晚會，當晚有老少一百多人共聚一堂，其樂融融，共度了一個歡樂的夜晚。

首先由主恩堂兒童詩班小朋友的鋼琴，大提琴，小提琴，黑管及吹喇叭演奏，每個孩子展現了他們平時學到才藝。小女孩的天使舞及彩帶芭蕾舞，個個活潑可愛；孩子們又合唱了多首聖誕歌曲，帶給爺爺奶奶們很多歡笑，長輩們不斷地用手機為他們拍照，為他熱烈鼓掌。

接著是姐妹們的帶動唱「人生的福」，邊唱邊和長輩們一一握手，祝福他們身體健康，願神祝福他們，台上台下打成一片。

張忠和牧師分享聖誕節的意義是慶祝耶穌的誕生，而最好的禮物就是信主基督。因為人生所擁有的沒有一樣能保留得住，有再多的財富地位名聲也仍是虛空，因為最後沒有一樣能帶走。但是跟隨主耶穌，祂洗淨我們的罪，翻轉我們生命，讓我們生命活得有意義有價值，更有永恆的盼望。他盼望每一個人都能得到這永生的福份。張牧師呼召時有多人舉手願意更認識神，願神帶領他們走人生的道路。

隨後有四位耆老分別演唱閩南語歌曲，京劇和越劇，他們唱作俱佳，鄉音深深地觸動了每個人的心，受到大家的讚賞不已！

程蕾姐妹分享她信仰的見證時說，她來自中國，以前是無神論者，但是明白了人有許多隱藏不見的罪性，像自私，驕傲，貪心，說謊等，而自己不能勝過，但耶穌為我們代罪而死，只要相信就可以成為新造的人，她欣然接受主，也改變了她的生命；現在有了信仰的依靠，心中常有平安和喜樂。

接著珍珍姐妹帶動耆老們唱「活出愛」，有一種愛從天而來，比山高，比海深，測不透，摸不著，卻看得見⋯甘心給 ，用心愛，把心中 這一份愛 活出來！耆老們舉起雙手開心地舞動著！接著又跳了一首「腳步」，輕快的音樂旋律帶動著大家，全場氣氛歡樂達到最高潮！

姐妹們合唱「這一生最美的祝福」，要把這美好的祝福送給所有的長輩們，並送上一份聖誕禮物！

最後在”I Wish You a Merry Christmas”的歌聲中，晚會劃上了美麗的句點。

聖誕節 新澤西 天使 京劇

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