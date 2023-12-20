精神航空3空服員 「接觸到有害煙霧」送醫

澤西州大西洋城國際機場17日傳出有三名精神航空(Spirit Airlines)空服員在機艙進行起飛前檢查時，「接觸到有害煙霧」，而被送醫。(美聯社)

新澤西州 警方發言人勒布朗(Jeffrey Leb)證實，州警17日凌晨獲報三名精神航空(Spirit Airlines)空服人員「接觸到有害煙霧」，而前往新澤西州大西洋城國際機場(Atlantic City International Airport)；三名空服員隨後被送往地區醫院接受進一步醫療評估與治療。

勒布朗指出，警方最初是在17日凌晨5時47分接獲報案，隨即派員前往機場提供「醫療援助」；勒布朗補充說，事件發生時，空服人員正在飛機機艙內進行起飛前例行檢查。

「有毒煙霧出現的時候，精神航空飛機客艙是空的，」勒布朗在17日下午指出，「目前尚不清楚三名空服人員的狀況。」

勒布朗並沒有提供更多相關細節，也未說明空服人員接觸到的是哪種有毒煙霧；勒布朗表示，三名空服員均因「無生命危險傷勢」被送往醫院。

負責監督機場營運的南澤西運輸局(South Jersey Transportation Authority)在被問及此事件時，將問題轉給精神航空；精神航空並沒有立即針對此事件發表評論。

大西洋城國際機場(Atlantic City International Airport)行政人員在17日並未能立即提供更多訊息。