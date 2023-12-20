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買菜順便篩癌症 天普診所進駐費城超市 講解阿茲海默症

編譯尤寶琪／綜合報導
天普診所日前在費城連鎖超市ShopRite設攤提供免費健康檢查，讓民眾在買菜同時，還可以順便篩檢癌症，獲得預防性醫療保健的機會。(Temple Health Facebook)
天普診所日前在費城連鎖超市ShopRite設攤提供免費健康檢查，讓民眾在買菜同時，還可以順便篩檢癌症，獲得預防性醫療保健的機會。(Temple Health Facebook)

天普診所(Temple Health)日前在費城尼斯敦(Nicetown)社區的連鎖超市ShopRite設攤提供免費健康檢查，讓民眾在買菜同時，還可以順便篩檢癌症，獲得預防性醫療保健的機會。

「一起健康中心」(Healthy Together Hub)除了會提供癌症檢查和其他疾病的免費篩檢外，還將會向大眾提供健康教育，由天普診所神經科醫生在現場解釋阿茲海默症(Alzheimer's)和帕金森氏症(Parkinson's)等疾病；另外現場還會有藥學院員工，為民眾解釋藥物之間如何相互作用，以及社工為患者解惑醫療保健系統或如何取得食物和住宿服務。

這個天普診所攤位將設在福斯街(Fox Street)2800號的ShopRite超市中，每年可服務約2萬4000人；天普官方人員希望在第一年能接觸到預計接待民眾的5%。天普診所服務完全免費，就診民眾無需有保險。

天普診所護理主任斯特吉斯Lakisha Sturgis指出：「這是一個全面性的健康中心，將會提供教育和篩檢。但我們需要社區現身把握這個機會。」她表示，福斯街ShopRite是她購物的超市，5日開幕的診所是她「個人和職業上的成就」。

該診所所在的ShopRite，不像費城地區其他超市附設藥局；天普希望該中心能與那些不便前往其他較遠天普診所地點求助的患者，建立聯繫。

天普人民健康副總裁卡森(Steven Carson)指出，開診所的想法，源自於天普在新冠肺炎疫情最嚴重期間所提供的行動醫療服務；行動醫療服務利用露營車(RV)前往各社區，提供新冠肺炎檢測和疫苗注射。

新診所將主要專注於健康檢查；卡森表示：「如果我們發現異常情況，那就可以為你提供醫療服務選項，幫你取得後續護理照顧，這樣你就不會在不知道的情況下延誤病情。」

天普 費城 癌症

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