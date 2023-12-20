大鬧新州紐瓦克賓州車站害誤點公牛 送往動物保護園

14日上午大鬧紐瓦克賓州車站，導致列車嚴重誤點的棕色公牛，事後被有關單位捕獲，送往蘇塞克斯郡一所動物保護園安置，並被取名為「瑞卡多」。(路透)

據NJ.com報導，14日上午大鬧紐瓦克賓州 車站(Newark Penn Station)，導致列車嚴重誤點的棕色公牛，事後被有關單位捕獲，送往蘇塞克斯郡(Sussex County)一所動物保護園安置。

據瞭解，這頭公牛背相關人員取名叫瑞卡多(Ricardo)。新澤西州 交通局15日表示：「我們的頭號公牛瑞卡多已經安置在天地動物保護園的新家，安然無恙。」

位於旺塔奇(Wantage)、占地232英畝的「天地動物保護園」(Skylands Animal Sanctuary & Rescue)共飼養400多隻獲救動物。

14日晚間「天地」在臉書 上公布最新影片，顯示瑞卡多睡眼惺忪地從鎮定劑藥效中醒來，貼文寫道：「牠為爭取活命，歷經漫長、艱辛的一天，而且幸運地得到回報，我們的獸醫檢查後，希望牠可以很快站起來。」

「天地」創辦人史卓拉(Mike Stura)於14日稍早，在社交媒體發文透露正前往紐瓦克，打算載回這頭公牛在園內安置。

這頭闖禍的公牛疑似從屠宰場逃脫，衝進紐瓦克賓州車站在鐵軌上任意奔跑，導致新澤西交通局(NJ Transit)和美國鐵路公司(Amtrak)列車誤點長達45分鐘，現場目擊民眾紛紛拿出手機拍照，記錄這場難得一見的場景，也讓公牛躍登新聞版面。

紐瓦克警方表示，當天上午10時45分左右接獲報案，即派人和新州航港局(Port Authority)人員聯手展開圍捕行動，最後在紐瓦克賓州車站以南約3哩處，也就是維多利亞街(Victoria Street)與佛林希森大道(Frelinghysen Avenue)轉角處一棟建築物後面，發現公牛蹤跡，並將其控制在圍欄內，所幸在圍捕過程中，公牛和人員都沒有受到受傷。

據了解，紐瓦克當地有多家屠宰場，但目前尚不清楚哪一家屠宰場應對這頭逃跑的公牛負起責任。