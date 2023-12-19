2023年海絲華文媒體發展論壇暨華媒福建行巡禮

12月7日，2023海絲華文媒體發展論壇在福州舉行。論壇是由福建省人民政府新聞辦公室、福建省人民政府僑務辦公室、福建省人民政府互聯網資訊辦公室主辦、福建省廣播影視集團承辦、福建可比資訊科技有限公司（華人 頭條）執行。來自五大洲26個國家和地區56家華媒代表、以及中新社、福建日報等12家國內媒體參加論壇。論壇以“賡續絲路精神 共創華媒未來”為主題，圍繞如何提升國際傳播能力、開展更加廣泛深入的國際傳播合作、推動構築華文媒體發展新格局，進行交流研討。

福建省委常委、宣傳部部長張彥、中國外文局副局長陸彩榮出席論壇開幕式並致辭。論壇是由福建省委統戰部副部長、省人民政府僑務辦公室主任肖華鑫主持。

張彥在致辭中強調，今年是習近平 主席提出共建“一帶一路 ”倡議十周年。福建是古代海上絲綢之路重要起點，是21世紀海上絲綢之路核心區，也是著名僑鄉。希望廣大華文媒體通過在福建採訪和調研、報導，積極向世界展示更加真實、立體、全面的中國，展現可信、可愛、可敬的中國形象，推動中華文化更好走向世界。

中國外文局副局長陸彩榮在致辭中表示，共建“一帶一路”倡議源於中國，機會和成果屬於世界。華文媒體是在海外講好中國故事的先頭部隊，希望多挖掘傳遞和平友好的海絲故事。論壇開幕式上，福建國際傳播中心與美國ICN電視聯播網、澳大利亞澳華電視傳媒等8家媒體簽訂了《合作備忘錄》，希望以構建新福建傳播矩陣為出發點，推動各國文明交流。會上馬來西亞《亞洲時報》社長張丹華等多位海外媒體代表做了主旨發言。

傳揚鼓嶺故事，促進各國民心相通

福建省委宣傳部常務副部長許守堯宣讀了呼籲講好中國故事、促進中外人文交流的《鼓嶺倡議書》，希望絲路華媒協作網成員和海外華文媒體從業者，以豐富多彩的手段、方式和視角，在世界範圍內傳播鼓嶺故事，傳承鼓嶺精神，廣泛宣傳全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，弘揚人類共同價值，增進不同國家人民的相互理解與信任，助力共建更加美好的世界。

在鼓嶺論壇上，來自歐洲的劉義萍、西非的金浩、海內外雜誌的徐炳義、加拿大 的張菲菲、德國 的餘光馥、鳳凰衛視張薇、臺灣的王輝丹、美國的劉偉分別做了指定發言。其他與會者也在討論中分別即興發言，對講好鼓嶺故事，傳揚鼓嶺精神，推動世界人民的友好各抒己見。

喝過坦洋功夫茶，人走情常在

走進坦洋茶場，大家都興致勃勃。坦洋茶場地處福建省福安市西北部的白雲山麓下社口鎮四甫村，1958年由社口區創辦，秉承傳統工藝，現有生態茶園基地1800多畝，是福建省外貿坦洋工夫生產基地。坦洋茶場生產的坦洋工夫產品在國內外重大茶事活動中屢獲殊榮，多次榮獲國際茶博會金獎、中國茶文化博覽會金獎、省部級優質茶獎等。 坦洋利用老廠房、老宿舍、老茶園改造建設老茶坊、傳習所、茶博館、培訓樓、茶工舍、智慧園等，集體驗定制、研學實訓、文旅文創等為一體，成功入選“2019中國美麗茶園”，2020年首個國際茶日“全國春季茶鄉旅遊精品線路”等，海外媒體記者們現場學習各種制茶手藝，瞭解制茶工序。品嘗坦洋紅茶，體驗茶業+旅遊業+文化體驗的茶旅融合新模式。也體會習主席四進坦洋村扶貧時留下的一句話“喝過坦洋功夫茶，人走情常在”.

跨越山海看福建 脫貧攻堅再發展

華文媒體記者們走進福建寧德多地，通過三天的交流、採訪與調研，全方位報導福建的發展。除了參觀坦洋村，大家還來到白茶起源地福鼎市太姥山，有的還深入大荒茶山，觀賞”森林荒野白茶”，感受大荒茶業總裁付明鋒“回歸自然，探索生態白茶之路”的孜孜追求。讓福鼎白茶更好走向世界。

在福鼎市赤溪村，聆聽“中國扶貧第一村”脫貧與振興的故事，感受習主席與赤溪村民視頻對話的感人場面。在霞浦縣牙城鎮、三沙鎮的多個村落，給大家留下深刻印象的主題詞是：“美麗寧德”“山海聯動”“生態之旅”“脫貧攻堅”等。在福安市青拓集團，大家看到中國不銹鋼產業在這裏的發展壯大，更是感慨萬千。

活動最後收官，大家來到了福建省寧德市會展中心，參觀寧德市擺脫貧困主題展覽。該館展現了三十年來寧德市發揚“弱鳥先飛、滴水穿石”的閩東精神。展館圍繞寧德擺脫貧困這條主線，全面記錄了寧德擺脫貧困的奮鬥歷史,讓前來參觀的海內外媒體深受感染。大家對寧德人民的崇敬之情油然而生。紛紛希望用鏡頭與文字向世界報導中國的真實面貌。另外，大家特別對陪同我們參訪的各級領導和頭條工作人員李桂珍、李婉周到的安排、熱情照顧表示感謝。