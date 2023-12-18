新州推百萬戶平價網路 僅30萬家庭申請

新澤西州全力推行聯邦政府的「平價連線計劃」，符合資格的納稅人每月上網費可節省30元，但許多人尚未申請。(美聯社)

新澤西州 全力推行聯邦政府的「平價連線計劃」(Affordable Connectivity Program)，符合資格的納稅人每月上網費可節省30元，但許多人尚未申請。

截至10月，新州 超過110萬戶有資格享用平價連線計劃，迄今只有29萬6000戶加入。

州長墨菲 (Phil Murphy) 辦公室向公用事業委員會(Board of Public Utilities, BPU)責問原因何在，並要求說明正採取哪些宣導措施。

公用事業委員會稱已採推廣措施，包括在官網開放申請、透過該機構社群媒體帳戶分享計劃詳細資訊、以及舉辦現場宣導活動。但未解釋為何加入計劃者人數寥寥無幾。

依規劃，在getinternet.gov註冊的用戶每月可獲30元網路服務折扣，購買筆記型電腦、桌上型電腦或平板電腦另可享100元折扣。

家庭收入必須不高於聯邦貧窮線的200%才有資格申請，相當於2023年四口之家年收入3萬元以下。申請使用醫療補助(Medicaid)、糧食券、「婦女、嬰兒與兒童營養計劃」(Women, Infants and Children nutrition program)援助、使用免費或減價校餐或聯邦公共住房援助的家庭也有資格申請。

領取社會安全補助金(Supplemental Security Income)、退伍軍人退休金 和遺屬福利、聯邦裴爾助學金(Pell Grants)或已依「生命線計劃」(Lifeline program)獲電話或網路服務補貼的人也符合資格。

新州2022年12月得知可依「基礎設施投資和就業法案」(Infrastructure Investment and Jobs Act)中獲得600餘萬元，專門用以部署並使用可負擔、公平可靠的高速網路。墨菲當時稱這筆資金將大幅擴張可負擔高速聯網範圍。