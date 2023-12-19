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賓州物價去年漲8.2% 費城自2020年來飆漲24%冠全美

編譯徐薏茹／綜合報導
賓州的食物雜貨價格自去年以來上漲8.2%，超過全國平均5.3%漲幅，漲幅居全國之冠。(路透)
賓州的食物雜貨價格自去年以來上漲8.2%，超過全國平均5.3%漲幅，漲幅居全國之冠。(路透)

過去12個月，賓州的食品雜貨價格漲幅居全國之冠，超越所有州，根據全國消費者研究平台Consumer Affairs報導，賓州的物價自去年以來上漲8.2%，超過全國平均5.3%漲幅。

報告還提到，費城地區是全國雜貨價格上漲最多的大都會地區，過去幾年，該市所有商品的價格都在上漲，費城詢問報(Philadelphia Inquirer)近期報導，根據消費者物價指數，當地雜貨價格自2020年以來飆漲24%。

全國物價漲幅最小的是科羅拉多州，雜貨價格上漲2.9%。據Consumer Affairs報告，賓州消費者每年的雜貨支出比科羅拉多州居民多出近500元，科羅拉多州的穀物、豆類、義大利麵等特定商品的價格下跌。

位於費城南方250哩的維吉尼亞州里奇蒙(Richmond)，雜貨價格增長最低；里奇蒙消費者購買同樣雜貨的花費比費城少427元；費城的現成雜貨食品上漲5%，里奇蒙則下跌2%。

以下是過去12個月物價上漲最多的五個都會區：

費城：7.4%

紐約州奧爾巴尼(Albany)：7.2%

紐約州雪城(Syracuse)：7.1%

馬里蘭州巴爾的摩(Baltimore) : 7%

麻州波士頓: 6.7%

Consumer Affairs訪問產業專家報導，要了解特定地區產生不同雜貨價格的原因，可能取決於多種因素，例如雜貨店的營運成本，各店主將商品運送至店裡的方式，以及全球供應鏈。

種種因素累積導致費城雜貨價格上漲，在某些情況下，上漲速度甚至是其他城市的兩倍。

費城 賓州 科羅拉多州

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