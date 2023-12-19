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新州最低時資 下月漲至15.13元

編譯莊瑞萌／綜合報導
從明年1月起，新澤西最低時薪將從15.13元起跳。州長墨菲並表示，對於繼續提高最低薪資，採取開放態度。(路透)
從明年1月起，新澤西最低時薪將從15.13元起跳。州長墨菲並表示，對於繼續提高最低薪資，採取開放態度。(路透)

新澤西州長墨菲(Phil Murphy)13日晚間在電台受訪時表示，對於繼續提高最低工資，採取開放態度。從2024年1月起，新澤西最低時薪將從15.13元起跳。

墨菲(Phil Murphy)在NPR電台受訪時說，「我在想是否應該讓(時薪)再高一點，我對此是持開放態度。」他並強調，目前尚未與民主黨佔多數的議會領袖討論此事。

墨菲四年前簽署法令，要在2024年之前將時薪逐步調到15元，因此，從2024年1月起，時薪將提高到15.13元。而且該法案包含一項條款，將依照通貨膨脹進一步提高工資；由於過去兩年，通貨膨脹已大幅上升。依照法令，新澤西最低工資每年將依「消費者物價指數」漲幅而繼續調高，該指數會追蹤消費者購買特定商品時價格的變化來觀察通膨。

但墨菲強調會逐步調整，並不會貿然實施，避免造成「標價衝擊」(sticker shock)效應，反而傷害中小型企業發展。他說，「(時薪)預計會朝著18或20元方向努力，但仍要有議會支持才能進行。我想大家對此事都應該保持開放態度。」

墨菲在6年前的競選政見之一就是調漲最低工資，2018年他上任時，時薪為8.60元，2016年，州議會欲調漲到15元，但遭到時任州長克利斯蒂(Chris Christie)反對。

經過與民主黨議會領袖協商最終方案後，在宣誓就職超過一年後，墨菲才得以簽署現行的法案。實施後，新澤西州將成為第五個達到15美元最低工資的州，與華盛頓州、加州、麻州和紐約州並列，反觀聯邦最低工資則為7.25元。

不過，墨菲簽署這項法案時，曾遭到共和黨與企業界領袖的反對，擔心提高工資會傷害公司發展，特別是小型企業，因為將迫使業者支付更高的工資並忽視了經濟衰退的可能性。

新澤西州 民主黨 通貨膨脹

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