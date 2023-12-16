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新州6學區更新設施案 3通過3否決

編譯尤寶琪／綜合報導
新澤西州六個學區的選民12日投票，決定是否同意更新學區內的校舍和設施，結果贊成和反對各半。(美聯社)
新澤西州六個學區的選民12日投票，決定是否同意更新學區內的校舍和設施，結果贊成和反對各半。(美聯社)

新澤西州六個學區的選民12日投票，決定是否同意更新學區內的校舍和設施，結果贊成和反對各半；三個學區獲得通過，另外三個學區個改善計畫遭否決。

根據新澤西州學校委員會協會(New Jersey School Boards Association)，這項總經費達2億5740萬元的計畫，涵蓋六個學區，包括擴建學校、升級體育設施、增建新教室、改善暖氣和空調系統、更新安檢玄關及更換屋頂等項目；州政府將資助6230萬元，約占總金額的24%。

投票結果，海洋郡(Ocean County)、橄欖山郡(Mount Olive)和蒙特維爾(Montville)郡的計畫未能通過。

至於過關的三個學區，莫里斯郡(Morris County)麥迪遜(Madison)學區從幼兒園到12年級的五所學校，將進行總經費7930萬元的三項更新改善項目，金額遠超過其他學區，州政府將補助32%或2570萬元。

百賽克郡(Passaic County)的龐普頓湖(Pompton Lakes)學區則獲得570萬元，來翻修四所學校，這是所有學區中金額最少的項目；州政府將補助龐普頓湖學區220萬元，占總經費40%。

博根郡(Bergen County)戴爾河學區(River Dell Regional School District)獲得1869萬元更新當地中學和高中校舍，其中748萬元將由州政府負擔。

新州學校董事會全年有六次，可以舉行投票要求選民同意是否發行債券籌措經費；12日是2023年最後一次學區投票日，其他學區在11月7日投票中，通過多項更新改善計畫。

學區 投票 新澤西州

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