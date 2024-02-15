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費城上周末爆10起槍擊案 3死12傷

編譯黃祖綺／綜合報導
費城上周末發生10起槍擊事件，造成3人死亡、12人受傷；當地今年已通報超過390起兇殺案。(美聯社)
費城上周末發生10起槍擊事件，造成3人死亡、12人受傷；當地今年已通報超過390起兇殺案。(美聯社)

費城上周末發生10起槍擊事件，造成3人死亡、12人受傷；當地今年已通報超過390起兇殺案。

警方表示，上周日凌晨北查德威克街發生槍擊案， 導致一名28歲女子背部中彈，一名32歲男子頭部和背部中彈，兩人在被送往天普大學醫院後死亡。另一名36歲男子左腿中彈，以及一名45歲男子左腿受傷，送醫後情況穩定。

另一起槍擊案發生在前一晚7時40分左右，北第五街5300街區發現現一名17歲少年胸部中槍，在送往傑斐遜愛因斯坦醫院後死亡，另一名17歲少年則是右臉受槍傷，送醫後情況穩定。

周日凌晨2時40分左右，一名32歲男子在塔斯克街1800街區遭到多槍射擊，被送往傑斐遜衛理公會醫院，目前情況穩定。另一名31歲男子被關押，起獲武器。

當天上午11時左右，一名23歲男子身中多槍，被送往傑斐遜愛因斯坦醫院，情況穩定。

幾乎在同一時間，上午11時20分，一名57歲男子在West Lehigh大道5700號街區背部中彈，隨後被送往天普大學醫院，目前情況穩定。

下午1時過後不久，一名男子在Souder街6700號街區右肩中彈，被送往拿撒勒醫院，情況穩定。

而在稍早周六在一天之內，也先後發生四起槍擊事件，總共有5人受到槍傷，分別送醫治療。除兩人情況危急外，其餘三人傷勢穩定。

據市警局統計，今年以來，費城已發生超過390起兇殺案 ，比去年同期下降了約20%，但仍比2008至2019年之間任何一年都要高。

槍擊 費城 天普

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