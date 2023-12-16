紐瓦克羅格斯大學猶太生遭騷擾 聯邦教育部調查

羅格斯大學猶太裔學生和社區居民在以哈戰爭爆發半個多月後，舉行守夜追思活動。紐瓦克羅格斯大學最近因發生反猶太事件遭教育部民權調查。(美聯社)

聯邦教育部 針對紐瓦克羅格斯大學發生的反猶太 事件已展開民權調查，該校發言人戴夫林(Dory Devlin)說，「本校自當充分配合調查。」

以哈戰爭爆發後，國內各大學如何處理言論自由及學生霸凌事件，備受矚目。羅格斯大學10月和11月發生學生抗議，猶太裔學生受騷擾案例時有所聞，教育部民權處已針對反猶太和反穆斯林事件的投訴，展開調查。共有29所大學和學區受到調查，羅格斯大學是其一。

11月16日，「全國法學院學生支持自由巴勒斯坦 」組織在美國各地舉行「全國行動日」活動，紐瓦克羅格斯大學有部分學生響應。翌日，243名「支持本校所有學生」的教職員聯名在校刊The Daily Targum發表文章，籲請大家注意哥倫比亞大學和布蘭岱斯大學「學生支持巴勒斯坦正義」組織遭停權，言論自由受到威脅的問題。

該文誓言支持｢我們全部學生，尤其是阿拉伯裔、非裔、亞裔、猶太裔、原住民、穆斯林、北美印地安和巴勒斯坦裔學生，他們因為積極參與抗議加薩戰爭的活動，特別容易成為打壓的對象。」

10月，羅格斯大學校長霍洛維(Jonathan Holloway)通知全校師生說，以哈戰爭引發校內各派意見的緊張對立，為保護學生安全，已加派警力巡邏，遭到「學生支持巴勒斯坦正義」組織的批評。

12月11日，該校學務處暫停「學生支持巴勒斯坦正義」組織的活動權，理由是有人投訴該組織舉辦活動時有｢騷亂｣甚至「破壞文物」的行為。

該組織反批說，學校對巴勒斯坦和穆斯林學生被騷擾、在網路上被汙衊的事置之不理，反而將它停權，分明就是「種族主義、雙重標準。」戴夫林說，本校反對任何反猶太和惡毒的仇恨言論。