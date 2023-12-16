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紐瓦克羅格斯大學猶太生遭騷擾 聯邦教育部調查

記者張聲肇／綜合報導
羅格斯大學猶太裔學生和社區居民在以哈戰爭爆發半個多月後，舉行守夜追思活動。紐瓦克羅格斯大學最近因發生反猶太事件遭教育部民權調查。(美聯社)
羅格斯大學猶太裔學生和社區居民在以哈戰爭爆發半個多月後，舉行守夜追思活動。紐瓦克羅格斯大學最近因發生反猶太事件遭教育部民權調查。(美聯社)

聯邦教育部針對紐瓦克羅格斯大學發生的反猶太事件已展開民權調查，該校發言人戴夫林(Dory Devlin)說，「本校自當充分配合調查。」

以哈戰爭爆發後，國內各大學如何處理言論自由及學生霸凌事件，備受矚目。羅格斯大學10月和11月發生學生抗議，猶太裔學生受騷擾案例時有所聞，教育部民權處已針對反猶太和反穆斯林事件的投訴，展開調查。共有29所大學和學區受到調查，羅格斯大學是其一。

11月16日，「全國法學院學生支持自由巴勒斯坦」組織在美國各地舉行「全國行動日」活動，紐瓦克羅格斯大學有部分學生響應。翌日，243名「支持本校所有學生」的教職員聯名在校刊The Daily Targum發表文章，籲請大家注意哥倫比亞大學和布蘭岱斯大學「學生支持巴勒斯坦正義」組織遭停權，言論自由受到威脅的問題。

該文誓言支持｢我們全部學生，尤其是阿拉伯裔、非裔、亞裔、猶太裔、原住民、穆斯林、北美印地安和巴勒斯坦裔學生，他們因為積極參與抗議加薩戰爭的活動，特別容易成為打壓的對象。」

10月，羅格斯大學校長霍洛維(Jonathan Holloway)通知全校師生說，以哈戰爭引發校內各派意見的緊張對立，為保護學生安全，已加派警力巡邏，遭到「學生支持巴勒斯坦正義」組織的批評。

12月11日，該校學務處暫停「學生支持巴勒斯坦正義」組織的活動權，理由是有人投訴該組織舉辦活動時有｢騷亂｣甚至「破壞文物」的行為。

該組織反批說，學校對巴勒斯坦和穆斯林學生被騷擾、在網路上被汙衊的事置之不理，反而將它停權，分明就是「種族主義、雙重標準。」戴夫林說，本校反對任何反猶太和惡毒的仇恨言論。

巴勒斯坦 猶太 教育部

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