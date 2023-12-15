我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登民調新低 紐森仍有信心 「川普仇亞 讓他離開白宮」

普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了

費城無證移民生遭霸凌求助校長 反被威脅遣返全家

編譯陳韻涵／綜合報導
費城塔格特小學發生一名男童遭霸凌後，向校長舉報卻被詢問移民身分；校長此舉違反費城的庇護政策。(取材自谷歌地圖)
費城塔格特小學發生一名男童遭霸凌後，向校長舉報卻被詢問移民身分；校長此舉違反費城的庇護政策。(取材自谷歌地圖)

費城塔格特小學(Taggart Elementary)一名男童在校遭受霸凌，他向校長舉報此事，卻反遭校長詢問移民身分；身為無證客的他被校長威脅要通知聯邦移民及海關執法局(ICE)遣返他全家；事件曝光後，該名校長遭解雇，費城學區日前已與男童家人和解。

校方證實與萊斯利‧赫南德茲(Leslie Hernandez)和她的兒子和解，但未透露和解金額等詳情。

報導指出，這項和解要求進行「修復式正義」(restorative justice)訓練，要求學生接受「社會情緒反霸凌課程」，並審查騷擾政策。

赫南德茲表示，她2021年帶著兒子逃離薩爾瓦多，來美尋求庇護並落腳費城。

赫南德茲就讀塔格特小學八年級的兒子只會西語，去年因為英語差而難以理解課堂內容，加上性取向而遭儕欺負，同學會要求他脫掉鞋子，繞著操場跑。

赫南德茲去年2月要兒子去找校長，以為校長會保護她的兒子。孰料，代理校長夏洛特·博納希西(Charlotte Buonassisi)把赫南德茲的兒子及霸凌加害人叫到辦公室，當面詢問「這兩個人是否(具備)合法(身分)」。 

校長的問答違反費城的庇護政策；費城有嚴格的庇護政策，禁止市政府公務員，包括警察和學校職員詢問某人的移民身分。

赫南德茲表示，校長威脅，若學生表現不佳，便會打電話給ICE，把他們及他們的家人驅逐出境。

赫南德茲表示，校長事件過後，校園霸凌不斷惡化，她的兒子去年3月22日被推到牆上，頭部挨揍受傷，校護未給予妥善治療，校方也沒找翻譯了解事發經過。

報導指出，赫南德茲試圖向警方報案，但被校長擋下，理由是缺乏翻譯。

赫南德茲後來向拉丁裔倡議團體「Juntos」求助，其他非營利組織接連伸援，校長很快就被解雇，費城學區最終同意和解。

費城 庇護 移民

上一則

Parties never end party for the Party!

下一則

類延峰宴請北華埠僑社 感謝過去1年支持

延伸閱讀

無證客狂湧美英加澳 觸怒選民 政府頭痛

無證客狂湧美英加澳 觸怒選民 政府頭痛
侵吞公款 費城前勞工領袖70罪名成立

侵吞公款 費城前勞工領袖70罪名成立
費城南十三街奇蹟

費城南十三街奇蹟
費城汽車失竊數量破17年紀錄 今年前11個月已逾2.1萬輛

費城汽車失竊數量破17年紀錄 今年前11個月已逾2.1萬輛

熱門新聞

芝城婦女日前在湖濱大道遭拖車公司Perfect Timing Towing詐騙，原本自稱免費，最終卻要收取超過萬元費用。(pixabay)

芝婦女遇拖吊詐騙 以為免費卻收到萬元帳單

2023-12-07 10:30
新澤西州失業率持續攀升，但醫療產業卻出現嚴重缺工問題。圖為紐瓦克大學醫院。(路透)

新州失業率惡化 全國之最 醫療產業最嚴重

2023-12-09 01:14
公牛緩緩跑入車站。(取自X)

列車時刻到點 進站的卻是…一頭牛？

2023-12-14 12:39
眼科醫生為芝加哥高學歷工作薪資最高的職業之一。(pexels)

芝高學歷高薪工作 前5名均醫生 年薪逾23萬

2023-12-09 01:15
線上轉帳的手機應用程式使用日益普遍，也讓劫匪有機可乘。(pexels)

芝Bank Jackings頻發 受害者被迫解鎖手機轉帳

2023-12-11 09:39
全國房地產商協會樂觀預測明年的房屋銷售量將成長13.5%。（記者張筠／攝影）

房貸利率降、房價趨穩 明年房市可望活絡

2023-12-12 16:14

超人氣

更多 >
北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷
12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及

12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及
不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工
華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任