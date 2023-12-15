費城無證移民生遭霸凌求助校長 反被威脅遣返全家

費城塔格特小學發生一名男童遭霸凌後，向校長舉報卻被詢問移民身分；校長此舉違反費城的庇護政策。(取材自谷歌地圖)

費城 塔格特小學(Taggart Elementary)一名男童在校遭受霸凌，他向校長舉報此事，卻反遭校長詢問移民 身分；身為無證客的他被校長威脅要通知聯邦移民及海關執法局(ICE)遣返他全家；事件曝光後，該名校長遭解雇，費城學區日前已與男童家人和解。

校方證實與萊斯利‧赫南德茲(Leslie Hernandez)和她的兒子和解，但未透露和解金額等詳情。

報導指出，這項和解要求進行「修復式正義」(restorative justice)訓練，要求學生接受「社會情緒反霸凌課程」，並審查騷擾政策。

赫南德茲表示，她2021年帶著兒子逃離薩爾瓦多，來美尋求庇護 並落腳費城。

赫南德茲就讀塔格特小學八年級的兒子只會西語，去年因為英語差而難以理解課堂內容，加上性取向而遭儕欺負，同學會要求他脫掉鞋子，繞著操場跑。

赫南德茲去年2月要兒子去找校長，以為校長會保護她的兒子。孰料，代理校長夏洛特·博納希西(Charlotte Buonassisi)把赫南德茲的兒子及霸凌加害人叫到辦公室，當面詢問「這兩個人是否(具備)合法(身分)」。

校長的問答違反費城的庇護政策；費城有嚴格的庇護政策，禁止市政府公務員，包括警察和學校職員詢問某人的移民身分。

赫南德茲表示，校長威脅，若學生表現不佳，便會打電話給ICE，把他們及他們的家人驅逐出境。

赫南德茲表示，校長事件過後，校園霸凌不斷惡化，她的兒子去年3月22日被推到牆上，頭部挨揍受傷，校護未給予妥善治療，校方也沒找翻譯了解事發經過。

報導指出，赫南德茲試圖向警方報案，但被校長擋下，理由是缺乏翻譯。

赫南德茲後來向拉丁裔倡議團體「Juntos」求助，其他非營利組織接連伸援，校長很快就被解雇，費城學區最終同意和解。