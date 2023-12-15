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新州6歲非裔女童1歲半會中文計數 智商138加入門薩國際

編譯徐薏茹／綜合報導
新澤西州六歲女童狄克蘭．羅佩茲，智商高達138。(YouTube視頻截圖)
新澤西州六歲女童狄克蘭．羅佩茲，智商高達138。(YouTube視頻截圖)

新澤西州一名六歲女童的聰明才智令世界驚嘆，她的智商(IQ)高達138，達到天才的水平；64歲以下人群的最高平均分數也不過109分。

在多佛市(Dover)幼兒園就學的狄克蘭羅培茲(Declan Lopez)，她對藝術、科學、數學和地理感興趣，閱讀能力為四年級程度，最近才剛加入世界上規模最大最古老的高智商同好組織－門薩國際(Mensa society)。

狄克蘭母親米雪兒羅培茲(Meachel Lopez)表示，大多數老師對她的女兒都非常支持，「目前的學校提供每周一次的編碼遊戲，希望給予她一些額外的刺激，因為他們目前並未提供三年級以前的資優課程。」

米雪兒在狄克蘭放學後教導她，以補充和刺激她目前的學習需求，母女倆正在探索四年級與五年級的數學及閱讀課程，他們家也正為狄克蘭尋覓私立學校，讓她有機會接觸更進階的課程。

狄克蘭才18月大時，她的父母便開始注意到她的驚人天賦。米雪兒說：「我們當時在旅行，在機場裡她開始用中文計數。」對他們來說，要激發女兒的智力，又要創造足夠的機會讓她正常成長，這是一個平衡的過程。

狄克蘭的爸媽確保她也參與空手道、足球、音樂理論等社交活動。米雪兒說：「我們還試著培養健康、積極的社交生活，參與羅克威鎮(Rockaway Township)舉辦的活動，與朋友們玩耍、到商場逛逛，因為她喜歡時尚。」

狄克蘭也對影像部落格(vlog)展現濃厚的興趣，米雪兒說：「我們希望她感受能力與創造力，所以我們會在合理的範圍內，嘗試並追求所有能激發她興趣的事情。」保持平衡是個挑戰，他們一家一路走來學習了許多。

至於狄克蘭未來的志向為何？米雪兒表示，女兒的夢想不斷變化，「她曾經提到想當天文學家、演員、外科醫師，以及老師等等。」

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