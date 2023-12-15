直播鬥狗、拍殺狗影片 新州2男違動物福利法被控罪

聯邦當局日前宣布對兩名涉嫌參與鬥狗行動的新澤西州 男子提出指控，兩名嫌疑人直播鬥狗、分享訓練狗打架的視頻，甚至拍攝殺死表現不佳的狗的影片。

來自新州克萊頓市(Clayton)的43歲沃森(Tommy Watson) 和來自布里奇頓(Bridgeton)的34歲尼爾森(Johnnie Lee Nelson)，在2017年8月至2019年3月之間進行鬥牛犬的訓練和運輸，違反「動物福利 法」。

起訴書中寫到，兩人所經營的鬥狗企業名為「From Da Bottom Kennels」，並在其公司所屬的鬥狗網站「Peds Online」上分享鬥狗的血統資訊。

沃森和尼爾森與其他人一起出資，準備了安置和訓練鬥牛犬的場所，以用於鬥狗，並且擺放鬥狗相關設備。他們甚至還購買了醫療設備，包括皮膚縫合器、拆線器和獸醫注射藥物等，試圖自己治療在鬥狗中受傷的狗，以避免獸醫檢查。

這些人使用Telegram上的「DMV Board」進行交流，這是一款加密的訊息應用程序，讓用戶可以發送訊息、創建群組和發送影片。

沃森在群組上分享現場鬥狗、訓練鬥狗以及殺死表現不佳的鬥狗的影片，並從中收取費用，包括對鬥狗下注等方式來賺錢。他們經常在賓州 一家汽車修理廠拍攝鬥狗場面。

根據動物福利法，沃森在2018年12月2日涉嫌進行鬥狗而面臨額外指控。他還被控運送其他狗以及私自對狗進行醫療行為。據聯邦地方檢察官辦公室稱，2019年3月23日執法部門發現藏在車上的鬥狗，成功阻止一場鬥狗比賽。

沃森還被指控一項非法持有彈藥的重罪，他於11日向當局自首，尼爾森則是在5日被捕。