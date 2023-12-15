直播鬥狗、拍殺狗影片 新州2男違動物福利法被控罪
聯邦當局日前宣布對兩名涉嫌參與鬥狗行動的新澤西州男子提出指控，兩名嫌疑人直播鬥狗、分享訓練狗打架的視頻，甚至拍攝殺死表現不佳的狗的影片。
來自新州克萊頓市(Clayton)的43歲沃森(Tommy Watson) 和來自布里奇頓(Bridgeton)的34歲尼爾森(Johnnie Lee Nelson)，在2017年8月至2019年3月之間進行鬥牛犬的訓練和運輸，違反「動物福利法」。
起訴書中寫到，兩人所經營的鬥狗企業名為「From Da Bottom Kennels」，並在其公司所屬的鬥狗網站「Peds Online」上分享鬥狗的血統資訊。
沃森和尼爾森與其他人一起出資，準備了安置和訓練鬥牛犬的場所，以用於鬥狗，並且擺放鬥狗相關設備。他們甚至還購買了醫療設備，包括皮膚縫合器、拆線器和獸醫注射藥物等，試圖自己治療在鬥狗中受傷的狗，以避免獸醫檢查。
這些人使用Telegram上的「DMV Board」進行交流，這是一款加密的訊息應用程序，讓用戶可以發送訊息、創建群組和發送影片。
沃森在群組上分享現場鬥狗、訓練鬥狗以及殺死表現不佳的鬥狗的影片，並從中收取費用，包括對鬥狗下注等方式來賺錢。他們經常在賓州一家汽車修理廠拍攝鬥狗場面。
根據動物福利法，沃森在2018年12月2日涉嫌進行鬥狗而面臨額外指控。他還被控運送其他狗以及私自對狗進行醫療行為。據聯邦地方檢察官辦公室稱，2019年3月23日執法部門發現藏在車上的鬥狗，成功阻止一場鬥狗比賽。
沃森還被指控一項非法持有彈藥的重罪，他於11日向當局自首，尼爾森則是在5日被捕。
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