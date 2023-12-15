我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登民調新低 紐森仍有信心 「川普仇亞 讓他離開白宮」

普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了

直播鬥狗、拍殺狗影片 新州2男違動物福利法被控罪

編譯黃祖綺／綜合報導

聯邦當局日前宣布對兩名涉嫌參與鬥狗行動的新澤西州男子提出指控，兩名嫌疑人直播鬥狗、分享訓練狗打架的視頻，甚至拍攝殺死表現不佳的狗的影片。

來自新州克萊頓市(Clayton)的43歲沃森(Tommy Watson) 和來自布里奇頓(Bridgeton)的34歲尼爾森(Johnnie Lee Nelson)，在2017年8月至2019年3月之間進行鬥牛犬的訓練和運輸，違反「動物福利法」。

起訴書中寫到，兩人所經營的鬥狗企業名為「From Da Bottom Kennels」，並在其公司所屬的鬥狗網站「Peds Online」上分享鬥狗的血統資訊。

沃森和尼爾森與其他人一起出資，準備了安置和訓練鬥牛犬的場所，以用於鬥狗，並且擺放鬥狗相關設備。他們甚至還購買了醫療設備，包括皮膚縫合器、拆線器和獸醫注射藥物等，試圖自己治療在鬥狗中受傷的狗，以避免獸醫檢查。

這些人使用Telegram上的「DMV Board」進行交流，這是一款加密的訊息應用程序，讓用戶可以發送訊息、創建群組和發送影片。

沃森在群組上分享現場鬥狗、訓練鬥狗以及殺死表現不佳的鬥狗的影片，並從中收取費用，包括對鬥狗下注等方式來賺錢。他們經常在賓州一家汽車修理廠拍攝鬥狗場面。

根據動物福利法，沃森在2018年12月2日涉嫌進行鬥狗而面臨額外指控。他還被控運送其他狗以及私自對狗進行醫療行為。據聯邦地方檢察官辦公室稱，2019年3月23日執法部門發現藏在車上的鬥狗，成功阻止一場鬥狗比賽。

沃森還被指控一項非法持有彈藥的重罪，他於11日向當局自首，尼爾森則是在5日被捕。

福利 新澤西州 賓州

上一則

Parties never end party for the Party!

下一則

類延峰宴請北華埠僑社 感謝過去1年支持

延伸閱讀

捲土重來 新州前議長史威尼宣布選州長

捲土重來 新州前議長史威尼宣布選州長
補助減 稅收降 新州財政告急

補助減 稅收降 新州財政告急
新州大樓年久失修 租戶告房東罔顧安全勝訴

新州大樓年久失修 租戶告房東罔顧安全勝訴
Netflix全球收視 「暗夜情報員」打敗「黑暗榮耀」奪上半年冠軍

Netflix全球收視 「暗夜情報員」打敗「黑暗榮耀」奪上半年冠軍

熱門新聞

芝城婦女日前在湖濱大道遭拖車公司Perfect Timing Towing詐騙，原本自稱免費，最終卻要收取超過萬元費用。(pixabay)

芝婦女遇拖吊詐騙 以為免費卻收到萬元帳單

2023-12-07 10:30
新澤西州失業率持續攀升，但醫療產業卻出現嚴重缺工問題。圖為紐瓦克大學醫院。(路透)

新州失業率惡化 全國之最 醫療產業最嚴重

2023-12-09 01:14
公牛緩緩跑入車站。(取自X)

列車時刻到點 進站的卻是…一頭牛？

2023-12-14 12:39
眼科醫生為芝加哥高學歷工作薪資最高的職業之一。(pexels)

芝高學歷高薪工作 前5名均醫生 年薪逾23萬

2023-12-09 01:15
線上轉帳的手機應用程式使用日益普遍，也讓劫匪有機可乘。(pexels)

芝Bank Jackings頻發 受害者被迫解鎖手機轉帳

2023-12-11 09:39
全國房地產商協會樂觀預測明年的房屋銷售量將成長13.5%。（記者張筠／攝影）

房貸利率降、房價趨穩 明年房市可望活絡

2023-12-12 16:14

超人氣

更多 >
北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷
12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及

12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及
不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工
華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任