主恩堂兒童詩班Care One老人院獻唱聖誕歌曲
新澤西主恩堂的兒童詩班為關懷住在Parsippany Care One老人院的長者，特地於十二月九日（星期六）上午去那裡作聖誕節的表演，帶給數十位老人佳節的歡樂！
主恩堂二十多位小朋友由教會的Eva 老師帶領，以他們的才藝表演了小提琴，大提琴，鋼琴及黑管等，演奏了 ”Jinggle Bells”, ”Oh come all Ye faithful”等好聽的聖誕歌曲，讓老人感受到節日歡愉的氣氛。另外可愛的小女孩們表演了天使舞和芭蕾舞都贏得長輩們熱烈的掌聲。
孩子們也和長輩們一起做手工，一邊為爺爺奶奶訴說耶穌誕生的故事。最後全體兒童為大家獻唱“Joy to the world”和”We wish you a Merry Christmas”, 歌聲嘹亮，全場一片歡欣！孩子們並帶去聖誕禮物送給長輩們，在聖誕節即將來臨前帶給他們溫暖和關懷，使住在養老院孤單的耆老們享受了溫馨愉快的時光！
Eva老師表示因為疫情的原故，有三年沒有去Care One作表演，現在疫情好轉，他們可以再次去和老人家共慶聖誕節，能夠將耶穌的愛和他們分享，也是培養孩子們從小學習要愛人如己，希望他們將來做一個有愛心會關懷別人的人。
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