主恩堂兒童詩班Care One老人院獻唱聖誕歌曲

新澤西 主恩堂的兒童詩班為關懷住在Parsippany Care One老人院的長者，特地於十二月九日（星期六）上午去那裡作聖誕節 的表演，帶給數十位老人佳節的歡樂！

主恩堂二十多位小朋友由教會的Eva 老師帶領，以他們的才藝表演了小提琴，大提琴，鋼琴及黑管等，演奏了 ”Jinggle Bells”, ”Oh come all Ye faithful”等好聽的聖誕歌曲，讓老人感受到節日歡愉的氣氛。另外可愛的小女孩們表演了天使 舞和芭蕾舞都贏得長輩們熱烈的掌聲。

孩子們也和長輩們一起做手工，一邊為爺爺奶奶訴說耶穌誕生的故事。最後全體兒童為大家獻唱“Joy to the world”和”We wish you a Merry Christmas”, 歌聲嘹亮，全場一片歡欣！孩子們並帶去聖誕禮物送給長輩們，在聖誕節即將來臨前帶給他們溫暖和關懷，使住在養老院 孤單的耆老們享受了溫馨愉快的時光！

Eva老師表示因為疫情 的原故，有三年沒有去Care One作表演，現在疫情好轉，他們可以再次去和老人家共慶聖誕節，能夠將耶穌的愛和他們分享，也是培養孩子們從小學習要愛人如己，希望他們將來做一個有愛心會關懷別人的人。