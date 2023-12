主恩堂兒童詩班Care One老人院獻唱聖誕歌曲

新澤西 主恩堂的兒童詩班為關懷住在Parsippany Care One老人院的長者,特地於十二月九日(星期六)上午去那裡作聖誕節 的表演,帶給數十位老人佳節的歡樂!

主恩堂二十多位小朋友由教會的Eva 老師帶領,以他們的才藝表演了小提琴,大提琴,鋼琴及黑管等,演奏了 ”Jinggle Bells”, ”Oh come all Ye faithful”等好聽的聖誕歌曲,讓老人感受到節日歡愉的氣氛。另外可愛的小女孩們表演了天使 舞和芭蕾舞都贏得長輩們熱烈的掌聲。

孩子們也和長輩們一起做手工,一邊為爺爺奶奶訴說耶穌誕生的故事。最後全體兒童為大家獻唱“Joy to the world”和”We wish you a Merry Christmas”, 歌聲嘹亮,全場一片歡欣!孩子們並帶去聖誕禮物送給長輩們,在聖誕節即將來臨前帶給他們溫暖和關懷,使住在養老院 孤單的耆老們享受了溫馨愉快的時光!

Eva老師表示因為疫情 的原故,有三年沒有去Care One作表演,現在疫情好轉,他們可以再次去和老人家共慶聖誕節,能夠將耶穌的愛和他們分享,也是培養孩子們從小學習要愛人如己,希望他們將來做一個有愛心會關懷別人的人。