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連人帶床被龍捲風吹走 田納西州4個月大男嬰奇蹟倖存

華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

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新澤西訊

溫馨成人日間護理中心(Wishing Well Adult Day Health Care) 作為耆老們晚年生活的貼心守護者，已經為新州服務多年。其地處新州風景優美、交通便利、人文情懷濃厚的大普林斯頓地區。中心一直貫徹“關愛老人、規範經營”的理念，用心服務每位耆老，努力為大家營造一個身心愉悅的溫馨氛圍，多年以來在華人社區中有口皆碑。

佔地15,000平方英尺的「溫馨」，外部環境清新宜人，有寬闊的草坪，適合老人們戶外活動。內部環境寬敞明亮，適老化設施一應俱全。設有休息室、診療室、電腦房、麻將室、拼圖繪畫室、檯球區等多功能區域，同時還特別安裝了先進的空氣調節設備，以確保溫度適宜、空氣清新，避免氣流不暢所給老年人帶來的患病隱患。

在健康服務方面，中心嚴格按照政府要求進行。定期安排不同科系的資深醫生為老人們進行診療，中心常駐護士也會據此監控每位長者的身體狀況，從而為其進行個性化的健康管理及服務。在膳食供應層面，工作人員會時常徵詢老人們的意見，精心設計食譜方案，充分顧及到老年人的飲食習慣及特點，定期更新菜品花樣。因此，這裡的食物可口又營養，深受耆老們的喜愛。在活動安排上，「溫馨」可謂形式多樣、精彩紛呈。英語班、京劇班、橋牌組、歌詠組、查經組、影音節目、Bingo遊戲、戶外活動等，應有盡有。定期還會舉行不同項目的比賽，舉行每月慶生會、節日慶祝活動等，極大滿足了老年朋友們的文娛需求。

但中心工作人員並不滿足於此，還在不斷開發新的文娛益智項目，以求為老年朋友們帶來更多歡樂，讓這裡的老年人真正感受到老有所依、老有所樂。此外，中心還特別注重與社區公益組織的交流與合作。致力於為廣大老人們提供與社區的鏈接，讓老人們擁有美好且多元化的生活體驗！

“最美不過夕陽紅，溫馨又從容。夕陽是晚開的花，夕陽是陳年的酒”。歡迎耆老們加人「溫馨」這個充滿喜樂的大家庭，這裡有真切的關懷、豐富的活動、同伴的情誼，會讓您的晚年更健康、更美好！歡迎聯繫：常小姐 609-819-1190；持白卡Medicaid 的成人都可申請；地址： 3450 Princeton Pike, Suite 120, Lawrenceville, NJ 08648

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