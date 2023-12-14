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侵吞公款 費城前勞工領袖70罪名成立

記者張聲肇／綜合報導
費城前勞工領袖杜厄提涉嫌侵吞公款案，被控的70多項罪名，全都判決成立。(美聯社)
費城前勞工領袖杜厄提涉嫌侵吞公款案，被控的70多項罪名，全都判決成立。(美聯社)

費城前勞工領袖杜厄提(John "Johnny Doc" Dougherty)及共同被告波若斯(Brian Burrows)涉嫌侵吞公款案，日前審理完畢， 兩人被控的70多項罪名，全都判決成立。

檢方調查發現，杜厄提2010年到2016年擔任國際電工兄弟會(IBEW)第98分會經理期間，總共挪用65萬元公帑。檢方因此以盜用公款、偷竊等70幾項罪名予以起訴。

檢方說，還曾擔任費城建築業工會經理的杜厄提盜用公款，全都用於裝修自家房屋、用餐、音樂會、購買雜貨、也請家人和朋友共享。

檢方以「偷竊」等罪名起訴他和第83分會會長波若斯，說這兩人假公濟私，是「刻意」的偷盜行為，此外，兩人也指示建築業包商馬沙(Anthony Massa)到各自家裡進行裝修，然後向工會收帳。檢方列舉的證據包括用工會的信用卡支付舉辦生日派對、晚餐，到超市購物等費用。

63歲的杜厄提否認上述指控，並稱有信心法庭會判他罪名不成立。他的辯護律師在審判中將他描述成「勤勤懇懇的工會領袖，夜以繼日替會員謀福利，同時還要為自己的花費提出說明。」

辯護律師帕加諾(Gregory Pagano)在結辯時，也質疑馬沙證詞的可信度，因為馬沙誤導杜厄提，以為到他家做簡單的維修是免費的，實際上，卻把費用算到工會其他經合法授權的工事帳單上。

帕加諾要陪審團員捫心自問，「杜厄提這個從零開始建立工會的好人，是否真有犯罪意圖？」

律師也說，審判期間，「沒有半個第98分會的會員出面作證，說自己是這兩位領導下的受害者，為甚麼？因為他們從未讓會員受害，而工會一直都不斷興旺。」

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