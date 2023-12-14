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捲土重來 新州前議長史威尼宣布選州長

編譯俞仲慈／綜合報導
新州前民主黨籍參議會議長史威尼，將競選下任州長。(美聯社)
新州前民主黨籍參議會議長史威尼，將競選下任州長。(美聯社)

新澤西州前民主黨籍參議會議長史威尼(Steve Sweeney)宣布競選下任州長，承諾當選後將推動與通膨掛鉤的加薪法案，並為受薪家庭爭取「帶薪家事假」(paid family leave)的福利。

64歲的史威尼在日前發布的影片中，正式宣布投入2025年州長選舉，以接替任期即將屆滿的現任州長墨菲(Phil Murphy)。

史威尼在2010年至2022年期間，擔任新州參議會議長，不過2021年競選連任失敗。

史威尼競選宣言，強調個人過去的職業生涯，從一名基層鋼鐵工人做起，成為工會領袖，隨後跨足政壇當選州參議員，並強調罹患唐氏症的女兒是激發他參選公職的主要原因。

「我會永遠把新州的孩子、受薪家庭和老人擺在第一位。」史威尼表示：「大家知道我會為他們全力打拚，因為他們就是我一直以來全力打拚的對象。」

在上個月舉行的州議會議員選舉，史威尼的好友、前州議會議員柏濟鍥里(John Burzichelli)擊敗杜爾，奪回史威尼原本席次，而且柏濟鍥里勝選後即對外透露，史威尼即將從政壇東山再起。

不過澤西市(Jersey City)市長佛洛普(Steven Fulop)已率先宣布參選州長，他對於有同黨同志投入選戰，除了表示歡迎，還不忘暗指史威尼偏「保守」立場傾向共和黨人：「他和共和黨籍前州長克利斯蒂(Chris Christie))關係非常密切，並參與、協助克利斯蒂任內諸多法案過關。」

據了解，史威尼過去在州參議會議長任內，不顧勞工反對，和克利斯蒂共同推動公務員退休金和醫療福利的改革法案；另一方面，也為推動民主黨主張提高最低薪資的政策，而和克利斯蒂翻臉。

身為新州議會重量級議員的史威尼十多年來始終支持「帶薪家事假」與休閒用大麻合法化。

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