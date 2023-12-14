補助減 稅收降 新州財政告急

民主黨籍新澤西州州長墨菲即將發表第七次州預算演講。(美聯社)

新冠疫情後，來自聯邦的補助減少，新澤西州 經濟漸漸失去動力，州稅收入也出現下降。距離新州 稅法修改還有大約兩個月的時間，屆時民主黨州長墨菲(Phil Murphy)將發表第七次州預算 演講，但1月份生效的新稅法恐導致稅收進一步下滑，財政前景看起來比過去兩年要糟糕得多。

新州媒體NJ.com報導，新州財政廳10月的月度更新顯示，本財年(7月1日開始)目前稅收總額年減約4%，也就是4億5000萬元以上。

2019到2021財年的聯邦新冠疫情援助占新州預算中的29%，為近半個世紀以來最高，向經濟大量注入的資金也推動州稅收激增，墨菲則利用這筆意外之財來支撐新州的財政，主要是資金羞赧的公共工人退休基金。但到今年6月底墨菲簽署新的543億元州預算時，州稅收已出現負數，本財年預測也削減超過10億元。

儘管如此，州眾議會議長科林(Craig Coughlin)帶頭、州參議會議長史卡塔里(Nick Scutari)支持提出「留在新澤西」(StayNJ)方案，大幅減免長者財產稅，希望鼓勵民眾退休後繼續住在新州。墨菲起初強烈反對這項13億元的高成本計畫、州財政也承壓，但最終依然妥協。這預計每年將使新州少收數十億元稅收，共和黨人則批評是民主黨的買票噱頭。

此外，企業附加稅也將於年底到期，又將少掉一筆稅收。墨菲2018年上任時向利潤超過100萬元的企業徵收2.5%的附加稅，原定於2020年開始逐步取消，但墨菲和立法者在當年新冠病毒大流行爆發後同意延長，以面對嚴峻的稅收預測。該附加稅現已定於12月31日到期，財政廳官員估計少掉附加稅後本財年將損失超過3億元，到2025財年損失將高達10億元。