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新州大樓年久失修 租戶告房東罔顧安全勝訴

編譯俞仲慈／綜合報導
新州東奧倫治名為「城堡」的出租大樓，因居住環境惡劣，被法官下令改由專人收租，並將租金用來整修大樓。(取材自谷歌地圖)
新州東奧倫治名為「城堡」的出租大樓，因居住環境惡劣，被法官下令改由專人收租，並將租金用來整修大樓。(取材自谷歌地圖)

根據NJ.com報導，新澤西州東奧倫治(East Orange)一棟老舊的出租大樓，因為租戶不滿房東罔顧居住安全，集體控告房東，法官日前判決租戶勝訴，並下令改由專人收租，並將租金用來整修大樓。

這棟名為「城堡」(The Castle)的出租大樓，位於東奧倫治展望街(Prospect St.)75號，共有44間房屋出租。據租戶表示，大樓屋齡老舊，室內到處都是黴菌和水漬，而且自10月起即無法使用電梯，同時也缺乏足夠自來水洗澡、煮飯。

該大樓租戶委員會主席柯曼(Erica Coleman)今年8月間向星報(Star-Ledger)表示，「這是一種可怕的生活方式」，並指控業主刻意忽視居住安全，是為了逼迫租戶搬家，以便趁機提高租金獲利。

租戶因此決定委託羅格斯大學法學院居住正義暨租戶權益中心，以居住環境惡劣為由，正式控告業主。

承審法官7日下令指派一名接管人代替業主收取租金，以便日後將租金挪為大樓整修經費，同時禁止業主代表不得進入大樓或向房客收取租金。

原告律師湯瑪斯(Alaina Thomas)表示：「對於展望街75號Prospect租戶委員會每位租戶多年來為捍衛居住權益做出的努力，我們表示讚揚。」並強調：「展望街75號租戶委員會向整個東奧倫治社區證明，要對抗業主迫害的最有效方法就是訴諸行動。」

據了解，「城堡」產權為魏斯地產集團(Weiss Property Group)旗下子公司所擁有，而且在租戶控告業主後，房利美(Fannie Mae)也於上個月申請取消對該大樓的抵押贖回權，並點名城堡地產公司以及簽署抵押協議的巴夏雅·魏斯(Basya Weiss)，未經授權將所有權變更為丈夫所有。

租金 房東 新澤西州

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