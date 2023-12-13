張世紅 獲新州中文教師會年度教師獎

張世紅老師獲頒年度教師獎。（主辦單位提供）

新澤西州 中文教師學會(NJCTA)12月9日在愛迪生的金喜飯店舉行年終頒獎典禮。15所學校中文項目的學生獲得青年領袖獎牌，12位同學和老師榮獲總統義工獎。這場慶典邀請了全美中文教師學會和新澤西外語教師學會的副會長參會，吸引了五所學校的校長和教學主管、來自20多個學區 的無私奉獻的優秀教師和學生家長們，近百位參與者盛裝出席。格倫瑞奇高中中文教師張世紅獲得今年學會「年度教師獎」。

NJCTA今年首次頒發了總統義工獎，五位學生和七位老師獲獎。馮瑤老師以其對學會義工事業的熱愛，代表獲獎義工老師發表了激情洋溢的感言，鼓勵更多人加入到義工行列中來。學生義工總統獎金獎獲得者Miya則代表著一群積極向上的學生義工分享學習中文的歷程，也講述了做為華人 第二代，她義務服務中文學校以及學會的學生活動組織和評審的努力和奉獻。

來自新澤西州15所學校的14位學生獲得青年領袖獎。老橋高中的優秀青年領袖Anika Dugla做為青年領袖代表在典禮上致詞表示，未來繼續努力學習中文，努力實現自己的夢想。

張世紅老師獲頒年度教師獎。她在格倫瑞奇高中任教16年，以紮實的教學功底、對中文教育的熱忱與奉獻，以及在促進學生們終身學習中文方面的卓越領導才能，贏得了學區、當地社區的和學會老師們的一致認可與尊敬。