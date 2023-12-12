2師參加工會活動被炒 新州教育廳認定學區違規

紐瓦克公立學區兩名有終身職保障的教師，因為參加工會活動而遭校長開除。新澤西州教育廳指派的兩名仲裁員裁決，認定學區作法不符規定。(Newark Public Schools官方臉書)

紐瓦克公立學區 (Newark Public Schools)兩名有終身職保障的教師，分別因為參加工會活動而遭校長開除。新澤西州 教育廳指派的兩名仲裁員 在兩次不同裁決中，均認定學區作法不符法規規定。

NJ.com報導，兩次仲裁結果分別在9月及11月27日頒布。兩名教師是蒙塔格(Sanyka Montague)及費雷拉(Jennifer Ferrara)。蒙塔格現年49歲，是擁有25年教學經驗的資深教師，擔任「紐瓦克教師工會」(Newark Teachers Union)的代表；費雷拉42歲，教學資歷9年，是工會成員兼活躍支持者。

兩位享有終身職保障的教師在2020-21以及2021-22連續兩個學年度，因為被校長娜塔莎‧帕芮德(Natasha Pared)在評鑑時給予負面評價以致被解職；而學區則支持校長的決定。

學區表示，蒙塔格未能繳交定期的教學計畫，未能改進自己的教學表現或提升學生的理解力。費雷拉則未遭守學區新冠疫情時的戴口罩規定，也沒提交某些教學計畫相關的文件。但州方在兩場仲裁中，都接受了教師的說法，指部分評鑑過程過於主觀，容易受到操控。

新澤西州法規定，享有終身職保障的教師，只能因表現不佳、連續兩年收到負面評價，才能開除。教育廳任命的仲裁員駁回開除的理由，判定校長決定開除兩名教師的動機出自於個人反工會的歧見。

仲裁員席梅爾克柴爾(Robert T. Simmelkjaer)在11月27的判決書中表示，開除老師的決定，不應考量到工會活動；事實很具體地影響到他被校長考核的結果。

仲裁員朗恩(Kinard Lang)則在9月18日的判決書也認定，教師費雷拉連續兩年的考核被評為負面，都受其參與工會活動所影響，校長既專橫又任性，而且不遵守法規規定的評鑑流程。開除兩名終身職教師的決定，均獲得學區督學李昂(Roger León)以及紐瓦克學區董事會批准。