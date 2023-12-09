賓州不能收電廠溫室氣體排放費 州長將上訴

民主黨籍賓州州長夏皮羅。(美聯社)

賓州 法院上個月裁定，該州不能執行規定向發電廠業主收取溫室氣體排放費，對此民主黨 籍州長夏皮羅(Josh Shapiro)已決定向賓州高等法院提出上訴。

夏皮羅發出的聲明沒有承諾，一旦上訴得直就會執行有關規定，只強調有必要維護行政機關的權力，又說他將會簽署另一項碳定價計畫。

他同時要求州議員提出一個替代方案，表示「如果立法機關領導人選擇建設性對話，相信會達成一個比徵收溫室氣體排放費更有力的替代方案」。

不過州參議會目前是由共和黨 控制，他的要求會變得不可能。

共和黨人一直反對向發電廠收取溫室氣體排放費，也批評夏皮羅決定提出上訴。但環保倡導團體則讚賞州長的上訴決定。太陽能、風能及核能生產商也支持夏皮羅上訴。

向發電廠收取溫室氣體排放費是民主黨籍前州長沃爾夫(Tom Wolf)所推行，作為應對全球氣候變暖的計畫之一，也是美國第一個採用碳定價計畫的州。

共和黨人及化石燃料相關的利益集團認為，碳定價計畫相當於稅收，需要立法批准，而沃爾夫的做法，是透過一項規定來規避立法機關的反對，結果法院的裁決認同這個觀點。

共和黨人對法院這個裁決表示歡迎，並敦促夏皮羅不要上訴。州參議會多數黨領袖皮特曼(Joe Pittman)指夏皮羅上訴，妨礙了與立法機關就能源政策的任何對話，認為州長目前要做的是與工薪家庭站在一起，應對通貨膨脹及生活成本，包括降低電費。

共和黨人一直在推動賓州的能源生產，藉此提供更多機會，警告徵收溫室氣體排放費，除了會提高電費外，還損害州內的能源生產商，只會讓其他州得益，而且徵費在應對氣候變化方面收效甚微。