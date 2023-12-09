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新州明年推出第4次離岸風電招標

編譯徐薏茹／綜合報導
新澤西州州長墨菲最近要求州府部門，加速推動離岸風電招標作業。(美聯社)
新澤西州州長墨菲最近要求州府部門，加速推動離岸風電招標作業。(美聯社)

約一個月前，新澤西州在2025年前引進首個離岸發電風場的機會破滅後，州長墨菲(Phil Murphy)上周開始加快進程，以徵求更多清潔能源項目。

墨菲在聲明中表示，他已指示新州的公共事業委員會(Board of Public Utilities，BPU)，在2024年推出新州的第四次離岸風電招標，先前原計畫於明年夏季啟動。

第四個招標窗口的目標，是為所有提議計畫提供至少1200兆瓦的發電能力，墨菲辦公室未明確說明第四個招標期將於明年年初何時開始，但提到預計於2025年授予計畫。

2018年至2038年共進行七次招標，概述新州將如何實現到2040年使用1萬1000兆瓦發電的目標；作為擴大清潔能源與對抗氣候變遷計畫的一部分，新州希望在2035年達到100%清潔能源這一更崇高的里程碑。

10月底丹麥風能開發商Ørsted取消在新澤西州南方的海洋風電一號與二號(Ocean Wind I、Ocean Wind II)計畫後，新州批准的計畫僅剩大西洋海岸(Atlantic Shores)，這一開發項目將包括至少200座離岸風力發電機，預計到2028年為約70萬戶家庭供電。

BPU發言人表示，預計明年年初將獲得更多有關新州其他四個離岸風電計畫的資訊，這些計畫是第三個招標窗口的一部分。

繼離岸風電計畫被取消後，Ørsted在新州不同地區的陸上建設活動也出現混亂，在建造約98座風力發電機的計畫落空後，該公司是否仍欠新州3億元的問題也缺乏澄清。

與此同時，墨菲一直重申，新州的風電計畫仍按計畫進行，他27日在News 12 New Jersey電視台露面時，稱Ørsted的退出只是「路上的顛簸」。

他補充表示：「總體消息仍是好的，離岸風電將在新澤西成為現實。」

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