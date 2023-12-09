新州斥資千萬 擴大建築等業學徒訓練

新澤西州政府為擴大學徒訓練，培養該州大型建設所需人才，決定斥資千萬元，和業界建教合作，學員在實習期間可領薪，兩相得益。

新州 勞工廳長艾薩羅-安傑羅(Robert Asaro-Angelo)和經濟發展局長蘇利文(Tim Sullivan)日前在紐瓦克共同宣布擴大學徒訓練計畫，有興趣的人，明年起可到各地職業訓練中心報名參加政府補貼的人才養成班。

州長墨菲說，這個投資 案，要在各地建立學徒訓練中心，讓本州的技術勞工有21世紀最先進的學習環境。

新州幾項大型建設計畫，包括在哈德遜河底下建造「門口隧道」(Gateway Tunnel)，已陸續開工，學徒訓練班也陸續擴大。

聯邦政府說，全國學徒人數從2012年到2021年，增加了64%，其中建築行業的人數最多，公辦學徒制與私人企業的實習制不同，學徒可以一邊上課，一邊實習，領取從事某一行業的薪酬。

新州學徒實習網站提供如何申請等資訊，參與的行業包括工具製造、機器人技術、屋頂裝修、電力公司維修人員等。總部在新州的組織機構，有能力主辦「具競爭力」訓練班者，就可申請這筆補助款，不過以建築業為主，符合聯邦勞工部 學徒培訓標準的行業也可申請。

官員說，這筆投資可減少人員訓練與聘雇的障礙，有助雇主留用人才。

艾薩羅-安傑羅說，學徒制在建築業已經根深柢固，這方面的技術工人，需求也愈來愈大，「我們一定要讓這些關鍵行業持續繁榮，新澤西才能達成基礎建設與經濟發展目標。」

1000萬元只是政府的初期投資，用於購買設備器材和聘任專業講師，希望有助建築業，並擴大新的訓練中心，達到各中心每年培養數百名技術工人的目標。

經費運用的一大重點是多樣性與包容性，弱勢族群將受到「特別照顧」，交通轉運中心附近的訓練班也是補助重點。