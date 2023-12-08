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11歲女兒遭霸凌自殺 新州母設基金會推動校園反霸凌法

編譯俞仲慈／綜合報導
新澤西州11歲女孩費莉西亞‧洛埃波-梅蘭德茲因為長期遭到霸凌，於今年2月輕生，母親愛萊娜‧洛埃波不滿校方處理霸凌失當，決定控告學校，並成立基金會以推動加強學校反霸凌法。(Elaina LoAlbo臉書)
新澤西州11歲女孩費莉西亞‧洛埃波-梅蘭德茲因為長期遭到霸凌，於今年2月輕生，母親愛萊娜‧洛埃波不滿校方處理霸凌失當，決定控告學校，並成立基金會以推動加強學校反霸凌法。(Elaina LoAlbo臉書)

新澤西州11歲女孩費莉西亞‧洛埃波-梅蘭德茲(Felicia LoAlbo-Melendez)因為長期遭到霸凌，於今年2月輕生，女孩母親愛萊娜‧洛埃波(Elaina LoAlbo)不滿校方處理霸凌失當，決定控告學校，並成立基金會以推動加強學校反霸凌法。

洛埃波全力推動非營利組織「費利西亞足跡」(Felicia's Footprints)基金會，以紀念愛女，並幫助遭到校園霸凌和邊緣化的青少年。

2月6日早上，費莉西亞和母親共進早餐，然後一如往常去霍爾拜因(F.W. Holbein)中學上學，不料數小時後，費莉西亞被發現在廁所失去知覺，緊急送醫搶救，可惜兩天後還是不幸身亡。

不過洛埃波將愛女之死歸咎於長期受到同學霸凌，並於本月初對霍利山(Mount Holly)學區督學蒙戈(Robert Mungo)、霍爾拜因校長、輔導員和老師提起訴訟，理由是上述被告未能確實保護女兒安全。

41歲洛埃波受訪問時仍難掩傷痛表示：「不應該發生在她身上，真的難以令人接受。」而且洛埃波在愛女死後，發現2021年留下的一段語音訊息：「永遠、永遠、永遠不要變壞，永遠不要放棄你的朋友，永遠、永遠不要成為霸凌者。」

然而諷刺的是霍爾拜因中學在2022-2023學年度，被列為「無仇恨容身之處」的學校並獲頒一份證書，以表彰其「致力創造友善環境」。

訴狀指稱費莉西亞在課堂上遭到同學惡作劇以及冷嘲熱諷，甚至去世前數周，還被嗆「妳去死」。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，自殺是10至24歲族群第二大死因，其中有色人種兒童自殺率偏高，而且女孩和年輕女性自殺率更高。

洛埃波代表律師黛安娜·沙蒙斯(Diane Sammons)表示：「學校的文化必須改變，否則還有更多孩子受苦。」

新澤西州 聯邦疾病防治中心 學區

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