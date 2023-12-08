戀愛詐騙害田州7旬翁自殺 新州2嫌被捕
新澤西州一對男女以一名退休的74歲田納西州教師為目標，策畫名人戀愛騙局，詐騙10萬元，受害人於上個月自殺後，其家屬向當局報案。
住在田州瓊斯伯勒(Jonesborough)的受害人於10月23日被發現陳屍家中，據法庭文件顯示，受害人一直以為自己正與一位名人談戀愛，還幫對方支付一筆「罰款」給聯邦調查局(FBI)，解決一起虛構的性騷擾訴訟。詐騙者之後透過電子郵件進一步威脅該男。
這對騙子是皮斯卡特維(Piscataway)居民昂烏米爾(Chinagorom Onwumere)及阿卜杜卡里姆(Salma Abdalkareem)；兩人上周各被控三項老年人/弱勢人群財務剝削罪、兩項盜竊與冒名罪，目前被拘留在田州監獄，等候聽審。
昂烏米爾和阿卜杜卡里姆8月開始與接觸這名田州老人，誘騙受害人誤以為自己正與一名知名女演員交往。
不久後，兩人開始冒充FBI，透過電子郵件聯繫受害男子，聲稱他因性騷擾該名女演員而被控，並表示他必須支付罰款來解決本案。
昂烏米爾和阿卜杜卡里姆隨後於10月初指示受害人郵寄一張支票至假冒的FBI辦公室地址，該地址實際上是他們位於皮斯卡特維的住家。
受害人將5500元支票收款人填寫為FBI，引發詐騙者嚴厲回應和指責，表示這樣會引起懷疑，並聲稱由於受害人未遵從指示，罰款將提高至4萬元。
之後受害人向陸續寄發多張支票，金額共計8萬7500元。
受害人家屬在其身亡後，發現與詐騙相關的電子郵件，於是向當局報案並提供其平板電腦做為證據。
上一則
芝加哥佛光山參訪緬甸寺院進行佛教文化交流
下一則
FB留言