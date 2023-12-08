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戀愛詐騙害田州7旬翁自殺 新州2嫌被捕

編譯徐薏茹／綜合報導
涉嫌詐騙田納西州退休教師的新澤西州男女昂烏米爾及阿卜杜卡里姆。(Washington County Sheriff's Office)
涉嫌詐騙田納西州退休教師的新澤西州男女昂烏米爾及阿卜杜卡里姆。(Washington County Sheriff's Office)

新澤西州一對男女以一名退休的74歲田納西州教師為目標，策畫名人戀愛騙局，詐騙10萬元，受害人於上個月自殺後，其家屬向當局報案。

住在田州瓊斯伯勒(Jonesborough)的受害人於10月23日被發現陳屍家中，據法庭文件顯示，受害人一直以為自己正與一位名人談戀愛，還幫對方支付一筆「罰款」給聯邦調查局(FBI)，解決一起虛構的性騷擾訴訟。詐騙者之後透過電子郵件進一步威脅該男。

這對騙子是皮斯卡特維(Piscataway)居民昂烏米爾(Chinagorom Onwumere)及阿卜杜卡里姆(Salma Abdalkareem)；兩人上周各被控三項老年人/弱勢人群財務剝削罪、兩項盜竊與冒名罪，目前被拘留在田州監獄，等候聽審。

昂烏米爾和阿卜杜卡里姆8月開始與接觸這名田州老人，誘騙受害人誤以為自己正與一名知名女演員交往。

不久後，兩人開始冒充FBI，透過電子郵件聯繫受害男子，聲稱他因性騷擾該名女演員而被控，並表示他必須支付罰款來解決本案。

昂烏米爾和阿卜杜卡里姆隨後於10月初指示受害人郵寄一張支票至假冒的FBI辦公室地址，該地址實際上是他們位於皮斯卡特維的住家。

受害人將5500元支票收款人填寫為FBI，引發詐騙者嚴厲回應和指責，表示這樣會引起懷疑，並聲稱由於受害人未遵從指示，罰款將提高至4萬元。

之後受害人向陸續寄發多張支票，金額共計8萬7500元。

受害人家屬在其身亡後，發現與詐騙相關的電子郵件，於是向當局報案並提供其平板電腦做為證據。

性騷擾 FBI 支票

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