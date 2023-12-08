抓偷竊犯遭刺 梅西百貨警衛1死1傷

費城梅西百貨公司發生殺人案件，現場遭警方封鎖。(美聯社)

費城 警局表示，一名男子最近在梅西百貨 打算行竊被抓後，持刀攻擊警衛，導致一人死亡，一人受傷。

事件發生在4日上午10時45分左右，據稱嫌犯企圖偷走多頂帽子，警衛發現後攔住該男子，與他發生衝突並奪回被搶商品；行竊男子隨後被趕出百貨公司，但約15分鐘後又折返，先是走向一名警衛，然後突然衝向另一名警衛，並拿刀刺傷對方；另一名警衛上前試圖拯救同事，因此也遭到多處刀傷。

兩名警衛隨即被送往傑佛遜醫院(Jefferson Hospital)，其中一名30歲的警衛後來因傷重不治，另一名23歲的警衛則是臉部和左臂被刺傷，但情況穩定。死者身分於經確認為佛蘭克福德(Frankford)居民哈里森(Eric Harrison)。

警方指出，嫌犯塔內爾(Tyrone Garcell Tunnell)沿著Market-Frankford線鐵路逃跑，後來在賓州 東南地區交通局(SEPTA)薩默塞特(Somerset)車站被捕。

警方在塔內爾被指控刺死哈里森後逮捕他，他仍被拘留，5日下午被費城地區檢察官克拉斯納(Larry Krasner)以謀殺、謀殺未遂與其他相關罪名起訴，前科紀錄顯示他有長期的零售竊盜與藥物相關犯罪歷史。

事發當時正在梅西百貨內購物的丹妮絲·蕭(Denise Shaw)形容案發後情況，「突然，一個人走到上面大喊說『出去』，「他說：『我們關門了，大家疏散，從最近的出口離開』。」沒多久，百貨公司前的市場街(Market Street)和Market-Frankford線東向鐵路入口就被警方封鎖關閉。