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難度高 新州議員恐放棄改革販酒執照

編譯徐薏茹／綜合報導
新澤西州政府長久以來研擬大規模改革販酒執照法規，但至今仍未完成修法。(美聯社)
新澤西州政府長久以來研擬大規模改革販酒執照法規，但至今仍未完成修法。(美聯社)

新澤西州議員似乎準備放棄州長墨菲(Phil Murphy)一整年來支持的大規模販酒執照改革，全州數千釀酒商與餐廳業主不清楚接下來的政策為何，仍在等待未來方向揭曉。

墨菲今年1月公開他的計畫，旨在改革新州陳舊的販酒執照法規，但立即遭到州議會的反彈，因此當6月議員向墨菲提交法案，要求放寬對新州手工釀酒廠的繁重限制時，墨菲選擇冒險一次，暫不採取行動，以便在推動更廣泛的改革過程中獲得籌碼。

然而現在看來，這次冒險似乎適得其反，面對程序上的最後期限，墨菲在11月27日發動有條件的否決，將這一措施送回議會，並提出類似於立法者反對其最初提案時採取的漸進方式。

Downtown New Jersey執行長默瑟(Courtenay Mercer)告訴NJ Advance Media：「有人擔心墨菲的作為會讓整個法案，包括幫助釀酒商的措施等一蹶不振。」

30日當被問及參議會是否計畫同意墨菲對釀酒廠法案的最新修改時，州參議會民主黨籍議長史卡塔里(Nick Scutari)表示：「我不這麼認為。」他指出該法案可能在1月9日結束的本屆會期中一無所成，「對於這項極其複雜的法規，我們沒有足夠積極的討論。」。

控制酒類銷售與消費的法律幾乎影響新州餐旅行業的各個層面，迫使許多小餐館、釀酒廠和烈酒酒廠為了生存而陷入持續的搏鬥。

新州的廚師與餐廳業者聯盟多年來一直在為修改禁酒令時期的政策而奮鬥，這些政策限制城鎮根據人口發放販酒執照的數量，目前的限制是每個市鎮每3000個居民只能獲得一張執照。

這一制度引發氾濫的投機買賣行為，新州的販酒執照買賣高達數百萬元，多年來新州領導層試圖改革這一制度，促使從現行制度獲益的執照擁有者以及爭取改革法律的人群之間產生嫌隙。

墨菲呼籲逐步取消人口上限，並透過稅額減免等措施補償現有的執照擁有人。

但議員將墨菲的提案分成小部分，在保護現有執照擁有人的同時，對於修正更大問題的成效卻相當有限。

新澤西州政府近年研擬大規模改革販酒執照法規，但至今仍未完成修法。(美聯社)
新澤西州政府近年研擬大規模改革販酒執照法規，但至今仍未完成修法。(美聯社)

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