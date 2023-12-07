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華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

住家啃老又偷錢 賓州婦狠弒雙親分屍

編譯尤寶琪／綜合報導

賓州阿賓頓(Abington)婦女維勒蒂‧貝克(Verity Beck)住在父母家中啃老，還偷竊父母的錢，在被質問後痛下狠手，殺害並分屍親生父母。

檢方說，維勒蒂‧貝克人生在2023年年初墜到谷底；根據法院文件，43歲的她因破產而搬去與父母同住，當她父母質疑她偷錢上網購物時，維勒蒂親手在家中殺害父母並分屍。

「被告是唯一有謀殺瑪莉安與雷德‧貝克(Miriam and Reid Beck)動機的人，」助理檢察官莎曼薩‧考夫曼(Samantha Cauffman)在提交法庭的文件中寫道，「他們死亡後，維蒂‧貝克的財務困難也隨之消失，因為她擁有了父母的錢，且不用因為花掉這些錢而擔心被交給警察。」

考夫曼的文件讓人瞭解了此案的犯罪潛在動機，也震驚了貝克家所在的街坊鄰居，更因此成為賓州的大新聞。

貝克律師萊昂斯(James Lyons)表示，將會尋求排除維勒蒂與父母間，談論到財務狀況的簡訊證據，這是檢察官聲稱確立了謀殺動機的證據。

維勒蒂曾是特殊教育教師，已被以一級和三級謀殺罪，以及「虐待屍體」(abuse of a corpse)和其他相關罪行起訴；調查人員指出，維勒蒂用行兇幾天前購買的手槍射殺了73歲的父親和72歲的母親，再用電鋸肢解屍體。

法庭文件指出，維勒蒂在謀殺其父母後還冒充他們，並在他們死後幾天回覆親朋好友發給他們的簡訊，與父母的朋友約定一同用餐，取消了每周前來的清潔工。

而最後，也是這些簡訊導致維勒蒂罪刑被揭發；維勒蒂手足賈斯汀(Justin)告訴調查人員，他因為多日連絡不上父母，而開始心生懷疑並前往拜訪父母，在發現父母屍塊後報警。

賓州 破產

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