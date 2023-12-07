新州州警涉種族、性別歧視 司法部要查

新澤西州州警近年遭指控普遍存在性別與種族歧視的問題，因州府調查遲無結果，司法部已著手調查。(取材自州警臉書)

白人占74%、男性占94%的新澤西州 州警遭指控普遍存在性別與種族歧視 的問題後，司法部 已著手調查；該州過去幾年就州警招聘及升遷不公等問題的調查，至今沒有公布任何結果。

自覺遭歧視的前州警，以及新州人權團體自夏天以來，不斷呼籲司法部調查為何非裔、女性及同性戀州警提出25起訴訟，指控州警當局對原告「猖獗、根深蒂固、習以為常」歧視。

全國有色人種提升協會(NAACP)及前州警的律師告訴新澤西前進媒體( NJ Advance Media)，司法部民權處已發動調查，不過調查範圍不詳。

民權團體7月向司法部投訴，說州警招募和升遷「壓倒性、不成比例地對異性戀白人男性有利」，以及｢此一天生受惠族群在工作場所，對少數族群經常說出不可接受的，明顯種族主義、性別歧視和仇恨同性戀者的話。」

近年來，州警不斷遭受內部員工提訴，州檢察長於2021年聘請考夫曼‧多羅維奇(Kaufman Dolowich)私人法律事務所進行調查。

少數族裔州警說，該事務所的律師約談他們談了好多小時，卻始終不見有任何結果。司法部官員想調閱州檢察長委託的調查檔案。代表17名現任及前任州警提告的Burnham Douglass律師事務所代表道德格拉斯(Michelle J. Douglass)說，司法部已針對州警遭訴的事項進行調查。

全國有色人種提升協會新澤西分部律師哲夫(Gregg L. Zeff)說，司法部和紐瓦克聯邦檢察官辦事處官員9月曾和人權團體領袖、神職人員和前州警會面。他說，很高興司法部開始調查，「我們期待和司法部合作，解決州警成立以來就不堪其擾的問題。」

這些問題包括少數族裔沒有升遷的機會，犯小錯就遭受處罰，而白人男性警察卻平步青雲，行為再壞也只受到不痛不癢的指責。前州警局發言人波賴特( Brian Polite)說，白人同事曾以「黑鬼」字眼稱呼他。