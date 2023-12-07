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費城首屆「洛基日」 席維斯史特龍剪綵

編譯俞仲慈／綜合報導
好萊塢影星席維斯史特龍3日為費城首屆「洛基日」活動剪綵時，向歡迎他的民眾揮手致意。(美聯社)
好萊塢影星席維斯史特龍3日為費城首屆「洛基日」活動剪綵時，向歡迎他的民眾揮手致意。(美聯社)

根據費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，以電影「洛基」(Rocky)一鳴驚人的好萊塢影星席維斯史特龍(Sylvester Stallone)3日重返費城，為費城首屆「洛基日」活動剪綵，受到大批粉絲歡迎。

1976年12月3日上映的奧斯卡得獎作品「洛基」，一舉捧紅史特龍成為好萊塢巨星，同時劇中主角洛基·巴波亞(Rocky Balboa)跑上費城藝術博物館(Philadelphia Museum of Art)台階的場景，至今仍為影迷津津樂道。

睽違近50年後，史特龍在家人和影星好友吉維蔡斯(Chevy Chase)陪同下，再度站上台階，慶祝費城首屆「洛基日」活動，受到上千名粉絲熱烈歡迎。

史特龍向粉絲們揮手致意並發表演說，讚揚所有費城市民：「感謝你們所有人，不管信或不信，大家現實生活都是洛基的一分子，因為大家都是靠著自己打拚過日子，換句話說，大家盡力做到最好而且不斷奮戰。」史特龍語帶感激強調：「相信我，你們激勵了我。」

同時史特龍也提到當年沒沒無聞的他，在撰寫「洛基」劇本的心路歷程：「因為我沒有備用計畫，因此初生之犢不畏虎，當時只能豁出去，洛基就是一場完美風暴，上映時局勢瞬息萬變，大家行動更加積極，而我恰好就站在浪頭上。」

來自新州斯威茲伯勒市(Swedesboro)的薩克利夫(Jay Sutcliffe)特別帶著一對子女前來費城，目睹巨星風采，六年級的思嘉莉(Scarlett)坦承自小受父親影響，將洛基視為英雄並直言：「今天真是太棒了，因為我就是看著洛基電影長大。」

至於薩克利夫同樣也是受到其父影響，成為洛基的鐵粉，不但因此接受摔角訓練，甚至2009年刻意選在費城藝術博物館台階上向妻子求婚。

另一位洛基超級粉絲兼模仿者貝多(Frank Bedo)特別從賓州雷丁(Reading)開車前來和偶像見面，回顧第一次觀賞電影的感受，仍難掩興奮地表示：「這個角色令人喜愛、有毅力、有動力，而且看完電影會萌生必須幹點正事的念頭！」

費城 博物館 好萊塢

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