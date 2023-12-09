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華裔教授雷蕾獲得威大母校 2023年傑出成就獎

記者劉偉/新澤西訊
羅格斯大學商學院華裔教授兼院長雷蕾獲得她的博士母校威斯康星大學麥迪遜分校工“2023年傑出成就獎”。（圖片取自威斯康星大學麥迪遜分校工程學院網站）
羅格斯大學商學院華裔教授兼院長雷蕾獲得她的博士母校威斯康星大學麥迪遜分校工“2023年傑出成就獎”。（圖片取自威斯康星大學麥迪遜分校工程學院網站）

新澤西羅格斯大學商學院(Rutgers business School)華裔教授兼院長雷蕾（Lei Lei)，11月9日獲得母校威斯康星大學麥迪遜分校工程學院（College of Engineering - University of Wisconsin Madison）“2023年傑出成就獎”。

雷蕾是威斯康星大學麥迪遜分校工程學院的傑出校友。她出生在中國， 1983年碩士畢業於大連理工大學電子系，後獲得世界銀行資助在威斯康星大學89屆博士畢業。 畢業後擔任羅格斯大學商學院終身教職助理教授、教授，是該院第一位來自中國大陸的華裔教授，多次獲得該院頒發的優秀教授獎，2010年還獲得全美年度教授獎提名，2014年起獲得該院院長的任命。

羅格斯商學院(Rutgers business School)是一所1766年成立的大型公立商學院(擁有235名全職教師和大約1萬名學生)面臨著許多前所未有的挑戰，雷蕾說， “作為院長，我的角色不僅僅是首席學術官。我還必須成為一個思想領袖，在兩個校區的優先事項之間創造協同效應”，她表示“院長本人所能取得的成就是非常有限的。當教職員工和校友相信學院的目標，並被授權分擔責任時，我們方可共同做出許多有意義的改變”。

對於已經離開33年的母校，雷蕾頗有感情。她說，該校嚴格訓練極大地支持了我的學術成就，而我在工業工程系的實驗室中獲得的解決現實生活問題的能力，幫助我順利地從一名工科學生轉變為商學院教授，教授MBA的商業案例研究，為博士生提供與現實生活中遇到的工業挑戰相關的研究建議，並就公司贊助的專案與企業高管進行溝通。她特別感謝她在該校學習的導師阿恩•特森（Arne Thesen）“作為一名學術學者，他的指導對我的成功至關重要，這些年來，他解決問題的創新方法使我受益匪淺”。

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