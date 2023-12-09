華裔教授雷蕾獲得威大母校 2023年傑出成就獎
新澤西羅格斯大學商學院(Rutgers business School)華裔教授兼院長雷蕾（Lei Lei)，11月9日獲得母校威斯康星大學麥迪遜分校工程學院（College of Engineering - University of Wisconsin Madison）“2023年傑出成就獎”。
雷蕾是威斯康星大學麥迪遜分校工程學院的傑出校友。她出生在中國， 1983年碩士畢業於大連理工大學電子系，後獲得世界銀行資助在威斯康星大學89屆博士畢業。 畢業後擔任羅格斯大學商學院終身教職助理教授、教授，是該院第一位來自中國大陸的華裔教授，多次獲得該院頒發的優秀教授獎，2010年還獲得全美年度教授獎提名，2014年起獲得該院院長的任命。
羅格斯商學院(Rutgers business School)是一所1766年成立的大型公立商學院(擁有235名全職教師和大約1萬名學生)面臨著許多前所未有的挑戰，雷蕾說， “作為院長，我的角色不僅僅是首席學術官。我還必須成為一個思想領袖，在兩個校區的優先事項之間創造協同效應”，她表示“院長本人所能取得的成就是非常有限的。當教職員工和校友相信學院的目標，並被授權分擔責任時，我們方可共同做出許多有意義的改變”。
對於已經離開33年的母校，雷蕾頗有感情。她說，該校嚴格訓練極大地支持了我的學術成就，而我在工業工程系的實驗室中獲得的解決現實生活問題的能力，幫助我順利地從一名工科學生轉變為商學院教授，教授MBA的商業案例研究，為博士生提供與現實生活中遇到的工業挑戰相關的研究建議，並就公司贊助的專案與企業高管進行溝通。她特別感謝她在該校學習的導師阿恩•特森（Arne Thesen）“作為一名學術學者，他的指導對我的成功至關重要，這些年來，他解決問題的創新方法使我受益匪淺”。
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