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面朝大海 篤行致遠 廈門大學國際傳播研究中心正式揭牌成立

記者劉偉/新澤西訊
廈門大學國際傳播研究中心揭牌儀式暨多學科視域下的國際傳播研究學術研討會在廈門大學思明校區舉行。近百位專家學者齊聚鷺島。（照片由毛章清老師提供）
廈門大學國際傳播研究中心揭牌儀式暨多學科視域下的國際傳播研究學術研討會在廈門大學思明校區舉行。近百位專家學者齊聚鷺島。（照片由毛章清老師提供）

2023年11月26日，廈門大學國際傳播研究中心揭牌儀式暨多學科視域下的國際傳播研究學術研討會在廈門大學思明校區舉行。近百位專家學者齊聚鷺島，共話國際傳播。廈門大學校長張宗益指出，要將廈門大學國際傳播研究中心打造成為國內一流的具有國際影響力的國際傳播創新高地。希望中心以創新模式彙聚國內外優秀人才和資源，為重塑全球輿論生態、加快構建中國話語和中國敘事體系、全面提升我國國際傳播效能探索新路徑作出新貢獻。活動上，廈門大學國際傳播研究中心正式揭牌成立，中國新聞史學會名譽顧問、日本龍穀大學名譽教授卓南生被聘為廈門大學國際傳播研究中心名譽主任，廈門大學電影學院教授羅幸被聘為國際傳播研究中心主任。卓南生教授新作《國際風雲評析50年》正式發佈。

廈門大學黨委副書記徐進功，中國新聞史學會會長、中國人民大學新聞學院副院長王潤澤，中國社會科學院新聞與傳播研究所所長胡正榮、廈門大學電影學院黨委書記林公明、廈門大學新聞傳播學院院長餘清楚等參加活動並致辭。徐進功副書記在致辭中表示，廈門大學將發揮多學科優勢，整合資源，不僅要在國際傳播領域生根發芽，還要在人才培養、學術研究和社會服務各個方面開花結果，打造我國東南國際傳播研究的學術高地，廈門大學國際傳播研究中心給大家提供了堅實的合作平臺和豐富的學術想像，為我國國際傳播能力建設貢獻廈門大學的力量。

揭牌儀式結束後，由廈門大學新聞傳播學院、廈門大學電影學院和廈門大學國際傳播研究中心共同舉辦的“多學科視域下的國際傳播研究學術研討會”由中心主任羅幸教授主持。下午北京大學新聞學研究會、廈門大學國際傳播研究中心聯合舉行“新聞學茶座”。大家希望開啟中國新聞傳播學研究新的視野、新的征程和新的未來。

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