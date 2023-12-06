罷工120多天 新州1醫院與護士達協議 護士返崗時間未定

新澤西州羅伯伍德強生大學附屬醫院已經與代表護士的工會組織「聯合鋼鐵4-200區勞工」達成一項暫時性協議，持續120多日的護士罷工可望結束。(美聯社)

新澤西州羅伯伍德強生大學附屬醫院(Robert Wood Johnson University Hospital)已經與代表護士的工會組織「聯合鋼鐵4-200區勞工 」(United Steel Workers Local 4-200)達成一項暫時性協議，持續120多日的護士罷工可望結束。

醫院發言人葛特森根(Wendy Gottsegen)在聲明中表示，雙方簽署了一份協議備忘錄，將在接下來幾日透過資訊會議向工會成員公開，作為批准程序的一部分，「我們鼓勵我們的護士出席這些會議，在批准環節投票 ，該決議反映我們的共同目標，即提供高品質的患者照護，並為我們的護士創造安全與支持的工作環境。」

該協議是經過數月的激烈談判後的成果，護士要求更好的薪資與福利，最重要的是執行類似於加州法律強制的人員配置規定。

工會主席茱蒂‧丹尼湼拉(Judy Danella)的聲明宣布達成協議的消息。

目前尚不清楚護士何時重返工作崗位，但他們最早可能在本周投票批准新合約。

院方於9月切斷薪資，幾個月以來工會成員沒有領取薪資、福利，雙方陷入僵局，一時之間找不到前進的道路。

這次罷工引起全國關注，聯邦參議員桑德斯 (Bernie Sanders)10月拜訪羅格斯大學(Rutgers University)，就勞資爭議與醫院人員配置指南問題舉行參院委員會聽證會，桑德斯在聽證會上表達對護士的支持，同時抨擊醫院管理層未出席。

院方堅持，嚴格的人員配置比例在病人數量多時將使其無法保持必要的靈活性。

但許多護士表態，他們在難以堅持下去的條件下工作，經常被迫在一次輪班中照顧五或六個病患，影響病患的健康，也影響護士提供適當照護的能力。

現在臨時協議已達成，醫院該如何讓護士重新上軌道，並且重建勞工與管理層之間的信任，只能等待時間證明。