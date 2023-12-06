Rite Aid本月再關閉費城3分店

10月聲請破產保護的連鎖藥局Rite Aid，本月將再關閉三家費城分店。(美聯社)

10月聲請破產 保護的連鎖藥局 Rite Aid不斷關閉全國各地據點，本月將再關閉三家費城 分店。

截至10月，Rite Aid在過去一年已經關閉費城約18個門市，至3月截止的上一個財政年度期間，該公司在全國的190個分店已經結束營業。

據費城商業報(Philadelphia Business Journal)報導，Rite Aid最初宣布計畫於10月出售全國近100份營業租約(store leases)和資產；根據Rite Aid提供給詢問報(The Inquirer)的一份聲明，該公司將關閉營運不佳的門市，以減少租金費用，並加強整體的財務表現。

一名發言人表示，約75%受影響的員工已經接受公司內的調職機會，Rite Aid目前正將歇業藥局的顧客的處方箋移交給其他藥局。

Rite Aid破產之際，該公司正面臨40億元的債務和1600多件與類鴉片藥物相關的訴訟，根據公司文件，Rite Aid還擁有不再營利商店的長期租約。

10月Rite Aid在破產法庭程序中獲准取得高達34.5億元的資金，使該公司得以繼續在破產期間營運，法院允許Rite Aid持續支付員工的薪資和福利，以及支付攤販及供應商。

根據公司收益，在截至6月的本會計年度第一季，該公司提報3億670萬的淨損，相比之下，上一個會計年度第一季的損失為1億1020萬元。

費城即將關閉的三家Rite Aid門市地址如下：

－阿拉明戈大道2545號(2545 Aramingo Ave.)12月14日結束營業。

－莫爾斯敦(Moorestown)W. Main街121號(121 W. Main St.) 12月14日結束營業。

－西切斯特(West Chester)保力派克路927號(927 Paoli Pike) －12月27日結束營業。