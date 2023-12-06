賓州蘇嘉盛醫師蘇麗凰醫師懷念美國前國務卿基辛格博士

蘇麗凰博士和美國前國務卿基辛格合影。（圖片由亞新社提供)

亨利•基辛格博士( Dr. Henry Kissinger, PhD ) 於2023年11月29日去世，享年100歲。他是唯一同時擔任國務卿 和國家安全顧問的人，也是唯一獲得諾貝爾 和平獎的美國內閣成員，是尼克森總統最後一位過世的內閣成員。

美國賓州衛生廳醫藥委員會委員蘇嘉盛醫師 ( Dr. Jason Shu, MD ) 和 美國聯邦政府 公共衛生服務高級顧問蘇麗凰醫師( Dr. Grace Shu, MD, PhD ) 回顧了他們與基辛格博士過往幾十年的友誼。“ Henry 總是勤奮、冷靜、友善且富有幽默感”，蘇麗凰博士評論道，“他在治國方略、政治史、外交和政治方面有著淵博的知識，是一位現實主義者。70 年代初期，蘇聯贊助或支持在東歐、中東、非洲、南美洲和亞洲的共產主義代理人，對美國和整個西方造成嚴重威脅，美國政府意識到和中國聯手可以削弱蘇聯的力量和影響力。基辛格和尼克森總統開啟了與中華人 民共和國的建交進程“。

蘇麗凰說道，每次見面，Henry 都會熱情地向我們打招呼，並用濃重的德國 口音說一些基本的中國普通話，他總是讓人感動，讓人備感親切。 蘇嘉盛醫師回憶道，Henry 對中國大陸的歷史非常瞭解。幾十年來，美國和中國領導人以及外交政策思想家都非常尊重和信任Henry ，可惜他還沒到過台灣就走了。Henry 是一代又一代年輕人的靈感和導師，包括我的兒子蘇宗偉律師、法學博士 ( Dr. John Shu, JD, Esq ) 和 蘇宗傑醫師、醫學博士( Dr. Joel Shu, MD, MBA)。

蘇宗偉律師表示，我們懷念並深深地記住他，衷心希望他一路走好。