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新州人開車進紐約再多繳15元「塞車費」 州長喊告

記者張聲肇／綜合報導
華盛頓大橋在新澤西州李堡市的收費站。(美聯社)
華盛頓大橋在新澤西州李堡市的收費站。(美聯社)

新澤西州開車進紐約市區要繳過橋費或隧道通行費，如今還要再多繳15元「塞車費」，收費辦法還沒公布前就已引起許多不滿，30日公告新規後，州長墨菲揚言提告。

墨菲說，大紐約區人人得享可靠的大眾捷運系統，但是將完善捷運的財務負擔無理加諸新州通勤族肩上，那就只能訴諸法律，來解除新州居民的疑慮。

從曼哈頓60街以南進城的駕駛人，每天要多付15元，經林肯隧道和荷蘭隧道進城者可抵扣5元，從華盛頓橋進入曼哈頓則不能享受5元優待，商用車輛的進城費更高，這讓新州民眾和官員都不服氣。

墨菲說，紐約交通移動檢討委員會建議的收費辦法「完全不妥」，特別是過華盛頓橋不得抵扣一節，這一來，人人爭搶走收費較低路線進城，更會造成當地交通擁塞。

該委員會收到各界所提出的122種抵扣、折扣、免費方案，另有人提議依不同狀況單一收費辦法，費用從9元到23元不等。

新州第5國會選區的民主黨眾議員加特海默(Josh Gottheimer)說，不出所料，紐約市果真把打擊通勤族的擁擠稅硬塞給新澤西家庭；每天要過華盛頓橋到紐約市上班的人，不僅每年增加數千元負擔，新州居民還要承受塞車造成的有毒致癌空氣汙染。

紐約市官方說法是，「塞車費」目的是要降低曼哈頓街頭交通量與空氣汙染，同時籌募10億元興建大都會運輸局(Metropolitan Transportation Authority)地鐵、公車和接駁系統，這筆經費還不讓新澤西捷運局分享。

新州政府已針對聯邦公路管理局核准的有關環評提訟，另一起訴訟的目的是迫使大都會運輸局提出更詳細的環境衝擊評估報告，此外，華盛頓橋西端李堡(Fort Lee)市也已對聯邦公路管理局和紐約大都會運輸局提起集體訴訟。

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